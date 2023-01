Werder Bremen - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2023

Unser Werder Bremen - Union Berlin Tipp zum Bundesliga-Spiel am 25.01.2023 lautet: „In der zweiten Halbzeit fallen die Tore.“

Mit den verbliebenen Partien des 17. Spieltags geht an diesem Mittwoch die Hinrunde der Bundesligasaison 2022/2023 zu Ende.

In der Partie von Werder Bremen gegen Union Berlin wollen sich die Kicker von der Weser für das 1:7-Debakel in Köln am letzten Wochenende rehabilitieren, während die Eisernen die Hinserie auf dem zweiten Platz beenden könnten.

Bleiben sich die Teams treu, dann wird es vor allem in Durchgang zwei Tore geben. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen in 2. HZ“ mit einer Quote von 3,45 bei NEOBet.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Union Berlin auf „Beide treffen in 2. HZ“

Bremen traf allein in den letzten 15 Minuten schon elfmal - Liga-Höchstwert.

Union erzielte in der Schlussviertelstunde schon zehn Treffer.

In Partien der Bremer fallen im Schnitt 3,8 Tore, in denen der Berliner genau drei.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Union Berlin Quoten Analyse

Wirft man einen Blick auf die Quoten der besten Online-Buchmacher, dann stellt man fest: Die Wettanbieter sehen in diesem Match kein Team vorne.

Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander. Bringt ein Tipp auf einen Heimdreier Werte um 2,80, erhält man für einen Tipp auf die Gäste Zahlen um 2,60.

Für das „Beide treffen“ kann man etwas überraschend Quoten bis 1,84 erhalten. In den letzten vier Matches der Werderaner konnten beide Teams treffen. Bei Union war das in fünf ihrer letzten sechs Partien der Fall.

Das Over 2,5 ist mit Werten bis zu 2,15 quotiert. Dabei gab es in den letzten vier Werder- und in den letzten sechs Union-Bundesligaspielen mindestens drei Tore.

Werder Bremen vs Union Berlin Prognose: Spiel nimmt mit zunehmender Zeit Fahrt auf

Mit 1:7 geriet Werder Bremen am Samstag in Köln unter die Räder. Die letzte Bundesliga-Pleite mit sechs Treffern Unterschied hatte es im August 2016 gegeben. Sieben Gegentore in einem Match kassierte der SVW dagegen zuletzt vor über neun Jahren. Beide Male hieß der Gegner FC Bayern.

Das 1:7 war gleichzeitig die dritte Ligapleite in Folge. Das passierte unter dem aktuellen Coach Ole Werner zuvor noch nie. In den ersten 13 Ligaspielen dieser Saison hatte es nur vier Schlappen gegeben. Bei den Geißböcken hatten die Grün-Weißen schon zur Halbzeit mit 0:5 zurück gelegen. Das war ihnen in ihrer Bundesliga-Historie zuvor noch nie passiert.

Ihren einzigen Treffer erzielten die Grün-Weißen im ersten Durchgang. Insgesamt kommen sie auf 26 Tore, verteilt auf je 13 in der ersten und zweiten Halbzeit. Kurios: Allein elf der 13 Tore im zweiten Durchgang erzielten sie in den letzten 15 Minuten.

Werder Bremen vs Union Berlin Statistik & Bilanz

Letzte fünf Spiele Bremen: 1:7 gegen Köln (BL, A), 1:0 gegen Schalke (Test, N), 2:2 gegen St. Gallen (Test, N), 2:0 gegen Murcia (Test, N), 1:0 gegen Meppen (Test, N).

Letzte fünf Spiele Union: 3:1 gegen Hoffenheim (BL, H), 3:1 gegen Zilina (Test, N), 4:1 gegen Augsburg (Test, N), 1:0 gegen Augsburg (Test, N), 3:2 gegen St. Pauli (Test, N).

Letzte fünf Spiele Bremen vs Union: 1:3 (BL, A), 0:2 (BL, H), 0:2 (BL, H), 2:1 (BL, A), 2:2 (Test, N)

Die Berliner kommen diesbezüglich auf ähnliche Zahlen. Sie erzielten mit 15 sogar über die Hälfte ihrer insgesamt 27 Tore in Durchgang zwei. Von diesen 15 fielen wiederum zehn in der Schlussviertelstunde. Allein am letzten Wochenende kamen zwei solche Treffer hinzu. Gegen Hoffenheim drehten sie einen 0:1-Rückstand bis zur 73. Minute in einen 3:1-Erfolg. Die Treffer zwei und drei fielen ab der 89. Minute.

Der Einstand in das neue Jahr ist damit jedenfalls gelungen. Nun will man auswärts nachlegen, wo zuletzt aber nicht allzu viel lief. Die letzten drei Auswärtspartien in der Bundesliga wurden allen verloren. Mit einer weiteren Pleite würden sie ihre bisherige Negativmarke von vier Auswärtsschlappen in Serie aus dem Jahr 2022 erreichen.

Allein bei den letzten beiden Auswärtsniederlagen in Leverkusen (0:5) und Freiburg (1:4) gab es neun Gegentreffer und damit mehr als in den neun Auswärtsspielen zuvor. Insgesamt spielen die Eisernen aber ihre bislang beste Hinrunde mit derzeit 30 Punkten nach 16 Spielen, die aktuell Platz zwei bedeuten.

Und vielleicht kommen am Mittwoch drei Punkte hinzu. Gegen Werder hat man jedenfalls die letzten drei Partien mit 7:1 Toren gewonnen. Außerdem haben die Köpenicker nur eines ihrer letzten 13 Duelle mit Aufsteigern verloren. Ansonsten gab es acht Siege und vier Remis. Gegen den anderen Aufsteiger Schalke gab es in dieser Saison mit 6:1 den bisher höchsten Sieg der noch relativ jungen Bundesliga-Geschichte.

Unser Werder Bremen vs Union Berlin Tipp: „Beide treffen in 2. HZ“

Nach dem Debakel von Köln haben die Bremer einiges an Wiedergutmachung zu betreiben.

Sie treffen auf einen Gegner, der seine letzten drei Auswärtsspiele alle verlor, gegen den sie selbst aber zuletzt dreimal in Folge den Kürzeren zogen. Beide treffen regelmäßig in der zweiten Hälfte und überhaupt fallen in den Partien der beiden mit im Schnitt 3,8 bzw. drei Treffern einige Tore.