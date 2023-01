Werder Bremen - VfL Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Werder Bremen - VfL Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Beide Mannschaften zeigten zuletzt völlig unterschiedliche Formkurven. Die letzten Leistungen der Wölfe waren beeindruckend und wir erwarten eine Fortsetzung der VfL-Serie.

Katastrophaler Rückrundenstart trifft auf pure Euphorie, die punkt- und sieglosen Bremer empfangen die torhungrigen Wölfe. Wir gehen mit dem Quoten-Favoriten und setzen auf einen Sieg der Gäste. NeoBet bietet dafür eine Wettquote von 2,22 an.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs VfL Wolfsburg auf „Sieg der Wölfe“:

Werder Bremen vs VfL Wolfsburg Quoten Analyse:

Natürlich spielt die aktuelle Verfassung der beiden Mannschaften eine wichtige Rolle in der Quotenverteilung. Werder geht im eigenen Stadion mit Wettquoten von durchschnittlich 3,13 als Außenseiter auf das Feld.

Werder Bremen vs VfL Wolfsburg Prognose: „Effiziente Wölfe finden die Lücken in der Bremer Abwehr“

Mit Sicherheit sticht die aktuelle Form der Wölfe jedem Zuschauer ins Auge. Doch das würde der enorm guten Verfassung der Gäste nicht gerecht werden. Trainer Niko Kovac stellt am kommenden Wochenende eine Mannschaft, die seit zehn (!) Bundesligaspielen in Folge ungeschlagen ist.

Werder Bremen - VfL Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Grundsätzlich scheint Werder zu Hause also kompetitiv zu sein, doch der kommende Gegner hat es in sich. Die Kovac-Truppe schoss in den letzten fünf Ligaspielen ein Torverhältnis von 18:1 heraus.