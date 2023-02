West Ham - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser West Ham - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 11.02.2023 lautet: Das London-Derby schafft für beide Kontrahenten die Möglichkeit, die durchwachsenen Leistungen der bisherigen Saison vergessen zu lassen. Aufgrund des zuletzt erzielten Aufwärtstrends räumen wir den Hammers leichte Vorteile ein.

Mehr als 600 Millionen Euro hat Chelseas Eigentümer bzw. US-Milliardär Todd Boehly in dieser Saison in neue Spieler investiert. Allein 330 Millionen wurden in der Winterpause in die Hand genommen. Bislang blieb der Erfolg aus.

Nur eine der vergangenen sechs Premier-League-Begegnungen führte zu einem Erfolgserlebnis. Zum Tabellenvierten Newcastle und der Champions-League-Qualifikation liegt eine Differenz von zehn Punkten vor.

Die Hammers haben sich nach sieben sieglosen Ansetzungen zuletzt wieder gefangen und holten gar in Newcastle ein überraschendes Remis. Um sich weitere Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, ist ein Erfolgserlebnis gegen die Blues unabdingbar.

Da beide Mannschaften nicht blindlings ins Verderben laufen wollen, ist mit einer defensiven Angelegenheit zu rechnen. Zudem schätzen wir die Hausherren aufgrund der besseren Formkurve als etwas stärker ein, schließen aber ein Remis nicht aus.

Wir spielen den West Ham - Chelsea Tipp auf „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“ bei Winamax zu einer Quote von 2,45.

Darum tippen wir bei West Ham vs Chelsea auf „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“:

Chelsea blickt auf ein Tor in den vergangenen drei Premier-League-Spielen.

Die Hammers bestritten 80 Prozent der Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren.

West Ham verlor nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen Chelsea.

West Ham vs Chelsea Quoten Analyse:

Ganze sieben Tabellenplätze trennen beide Mannschaften in der Premier League voneinander. Eine Differenz, die sich aber keineswegs auf die Quoten am Drei-Wege-Markt schlägt. Beide Konkurrenten begegnen sich auf Augenhöhe, wobei Chelsea die etwas niedrigere Sieg-Quote von 2,25 aufzeigt.

Ein Triumph der Hausherren bringt eine Quote von etwa 3,30 mit sich. Überraschend, da die Hammers drei der letzten fünf Heimspiele gegen die Blues siegreich gestalteten.

Am Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ schließen sich die Buchmacher unserer Einschätzung an und gehen von weniger als 2,5 Toren aus. Ein Spielausgang, der eine Quote von 1,70 mit sich bringt.

West Ham vs Chelsea Prognose: „Schaffen die Blues die Wende?“

Trainer David Moyes ist mit seinem Team sehr durchwachsen ins Fußballjahr 2023 gestartet. Die ersten beiden Ansetzungen brachten gegen Leeds United (2:2) und Wolverhampton (0:1) nur einen mageren Zähler mit sich. Im Anschluss zeichnete sich aber ein Aufwärtstrend ab. In den letzten beiden Begegnungen mit Everton (2:0) und Newcastle (1:1) wurden vier Punkte eingefahren.

Vier der fünf Saisonerfolge tütete West Ham im London Stadium ein. Dabei sorgte oftmals eine defensive Spielausrichtung für den Unterschied. Drei der vier Siege kamen nämlich mit weniger als 2,5 Toren zustande. Allgemein bestritten die Hammers ganze 80 Prozent aller Premier-League-Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren. Dreimal stand hinten die Null.

Chelsea ist zwar seit drei Premier-League-Ansetzungen ohne Niederlage, konnte aber nur eine der vergangenen drei Begegnungen siegreich gestalten. Das Erfolgserlebnis resultierte aus einem knappen 1:0 gegen Crystal Palace. Im krisengebeutelten Liverpool und zuhause gegen Fulham sprang jeweils nur ein torloses Remis heraus.

Mit Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile und Noni Madueke ging der Klub in der Winterpause für mehr als 320 Millionen Euro auf Shoppingtour. Früchte haben die Einkäufe bislang nicht getragen. Vor allem die Offensive bleibt weiterhin harmlos und brachte in den vergangenen drei Premier-League.-Partien den Ball nur einmal im gegnerischen Kasten unter.

West Ham - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team West Ham: 1:1 Newcastle(A), 2:0 Derby (A), 2:0 Everton (H), 0:1 Wolverhampton (A), 1:0 Brentford (A).

Letzte 5 Spiele Team Chelsea: 0:0 Fulham (H), 0:0 Liverpool (A), 1:0 Crystal Palace (H), 1:2 Fulham (A); 0:4 Man City (A).

Letzte 5 Spiele Team West Ham vs. Chelsea: 1:2 (A), 0:1 (A), 3:2 (H), 0:1 (H), 0:3 (A).

Die Blues zeigten in der Ferne Probleme auf und holten nur drei Siege in elf Auswärtsspielen. Seit sechs Premier-League-Spielen warten die Schützlinge von Graham Potter auf ein Erfolgserlebnis. Darüber hinaus endeten drei der letzten vier Premier-League-Duelle in der Ferne mit weniger als 2,5 Toren.

Ähnlich gestaltet es sich bei den direkten Ansetzungen zwischen West Ham und Chelsea im London Stadium. Drei von fünf Begegnungen endeten mit maximal zwei Treffern.

Unser West Ham - Chelsea Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“

Coach Graham Potter steht gehörig unter Druck. Die zahlreichen Investitionen müssen Früchte tragen. West Ham kommt, wie die Vergangenheitswerte aufzeigen, als sehr undankbarer Gegner daher. Nur eines der letzten fünf Derbys im London-Stadium ging an die Blues.

Die Hammers gestalten die Matches zuhaus aus einer tiefstehenden Defensive heraus und lassen nur wenig zu. Nicht ohne Grund endeten acht der zehn Heimspiele mit weniger als 2,5 Treffern.