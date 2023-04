West Ham - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2023

Unser West Ham - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 26.04.2023 lautet: Eine Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison ist für Liverpool noch nicht vom Tisch. Ergattern die Reds den dritten Sieg in Serie, rückt Rang vier nochmal in Reichweite.

Jürgen Klopp kann seine achte Saison bei den Reds möglicherweise noch retten. Liverpool ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen und sicherte sich zwei Siege in Serie. Acht der vergangenen zehn Liga-Duelle mit West Ham gingen an die Männer von der Merseyside. Wir setzen auf einen Sieg der Gäste und lassen uns bei Happybet eine Quote von 1,87 nicht nehmen.

Darum tippen wir bei West Ham vs Liverpool auf „Sieg Liverpool“:

Liverpool gewann 8 der vergangenen 10 direkten Vergleiche in der Premier League.

West Ham hat in dieser Spielzeit erst 33 Großchancen kreiert (16.) - Liverpool liegt in dieser Kategorie an der Spitze (86).

Die Hammers gewannen nur eines ihrer vergangenen 4 Heimspiele - die Reds reisen mit 2 Siegen in Folge im Gepäck an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Liverpool Quoten Analyse:

Beide Mannschaften haben große Qualitäten im Verteidigen von gegnerischen Standards. Liverpool hat erst fünf Treffer nach ruhenden Bällen kassiert (3.) - die Irons sind mit nur drei gefangenen Gegentoren die Defensiv-Spezialisten bei ruhenden Bällen (1.). Nutzen die Gastgeber ihr Heimspiel und gewinnen gegen die Reds, erhaltet ihr maximal das 3,95-fache eures Einsatzes.

Im Gegensatz zu den Hausherren verwertet die Klopp-Elf selbst viele Bälle nach Standardsituationen. Keine andere Mannschaft der Premier League jubelte nach Ecken, Freistößen und Einwürfen häufiger als die Reds (14 Tore). Feiert Liverpool seinen fünften Auswärtssieg der Saison, bekommt ihr bei den besten Buchmachern Quoten zwischen 1,85 und 1,90.

West Ham vs Liverpool Prognose: „Endspurt der Reds“

Zum Ende der Saison scheinen sich die Reds einiges vorgenommen zu haben. Seit vier Ligaspielen ist das Team von der Merseyside ungeschlagen. Spätestens der 6:1-Auswärtserfolg gegen Leeds United hat den Willen zum Endspurt gezeigt.

Der Kantersieg im vergangenen Gastspiel war erst der vierte Auswärtssieg der Saison. Davon solltet ihr euch jedoch nicht abschrecken lassen. Liverpool erspielte sich die meisten Großchancen der gesamten Liga (86) und erzielte die drittmeisten Tore des englischen Oberhauses (59).

Zudem hat nur Manchester City (68,56) mehr erwartbare Tore auf dem eigenen Konto als die Gäste von der Anfield Road (63,00). Hinzu kommt, dass die Reds mit einem erfolgreichen Endspurt die Möglichkeit auf die Königsklasse haben.

Es wirkt so, als ob das Team wieder ein gemeinsames Ziel verfolgt und zu alter Stärke findet. Zuletzt feierten die Gäste zwei Siege in Serie und sammelten auswärts vier von sechs möglichen Punkten.

Außerdem sprang die Klopp-Elf in den vorherigen Aufeinandertreffen mit West Ham wie ein hungriger Tiger auf seine Beute. Acht der vergangenen zehn Vergleiche im Liga-Wettbewerb gingen an die Reds.

West Ham - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 4:0 Bournemouth (A), 4:1 Gent (H), 2:2 Arsenal (H), 1:1 Gent (A), 1:0 Fulham (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:2 Nottingham Forest (H), 6:1 Leeds United (A), 2:2 Arsenal (H), 0:0 Chelsea (A), 1:4 Manchester City (A).

Letzte 5 Spiele West Ham vs. Liverpool: 0:1 (A), 0:1 (A), 3:2 (H), 1:3 (H), 1:2 (A).

Für die Gastgeber hat die Arbeit gegen den Ball höchste Priorität. Oftmals zahlen sie dafür ihren Preis in der Offensive. Nach erwartbaren Gegentoren haben die Irons eine Top-5-Verteidigung (39,13) - im Gegenzug erspielte sich das Team von David Moyes jedoch erst 33 Großchancen (16.).

Unabhängig vom Wettbewerb konnten die Hammers zuletzt mehrere gute Ergebnisse einfahren. Siege gegen Bournemouth und Fulham sowie ein Remis gegen Arsenal bescherten den Hausherren sieben von neun möglichen Zählern. Zudem setzten sich die Londoner in der Conference League gegen Gent durch.

Soweit klingen die Ergebnisse nicht schlecht. Zu Hause entwickelte sich an den letzten Spieltagen ein anderes Bild. Im London Stadium erkämpften sich die Spieler von David Moyes nur einen Sieg aus den vergangenen vier Ligaspielen.

Mit Liverpool gastiert der dritte Hochkaräter in Folge im Stadion der Hammers. Vor ihnen rangen die Irons den Gunners ein 2:2-Unentschieden ab, nachdem sie mit 1:5 gegen Newcastle unter die Räder gerieten. Sieben Gegentreffer in den vergangenen zwei Heimspielen waren schmerzhaft und die aufblühende Offensive der Reds könnte genau in diese Kerbe schlagen.

Unser West Ham - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool

Nicht nur die Ergebnisse der Gäste wurden in den vergangenen Wochen besser. Klopps Angriff erstrahlte in neuem Glanz und kombinierte sich zu elf Treffern in den vorherigen drei Premier-League-Spielen. Die letzten Heimspiele von West Ham zeigen, dass die normalerweise stabile Hintermannschaft gegen Top-Mannschaften in die Bredouille geraten kann.