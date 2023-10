5 beste Formel 1 Wetten zum Austin GP

Beim Großen Preis der USA in Austin geht es im Hinblick auf die Spitze der Fahrer- und Konstrukteurs-WM um nichts mehr. Max Verstappen und sein Team Red Bull entschieden beide Wertungen bereits für sich.

Dennoch sorgt das Rennen auf dem erstklassig gestalteten Circuit of the Americas stets für Freude bei den Fahrern - und dadurch auch bei Zuschauern und Sportwettern?

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Katar GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum USA GP:

Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Austin GP nach Verstappen-Titel?

Max Verstappen ist Weltmeister und auch beim Austin GP der große Favorit in den Formel 1 Wetten. Schließlich ist der Niederländer massiv überlegen und gewann 12 der letzten 13 Rennen.

Value findet sich nur in Kombination mit der Schnellsten Runde, die ihm zuletzt ebenfalls zweimal in Folge gelang. In der bet365 App gibt es diese Wette zur F1 Quote 1.57.

Der größte Herausforderer von Red Bull ist in der zweiten Saisonhälfte McLaren. In Katar gelang der große Wurf mit Sieg im Sprint und Top-3 Platzierungen für beide Fahrer.

Wir denken, dass das vor allem dem sehr konstant fahrenden Lando Norris erneut gelingen wird. Die Formel 1 Wette auf ein Podest des Briten gibt es bei Oddset zur besten Quote 1.75.

USA GP Quoten auf starke McLaren?

Dass McLaren stark sein wird, ist also recht wahrscheinlich. Angesichts der zuletzt weiter schwachen Leistungen von Verstappens Teamkollegen Sergio Perez wagen wir den Tipp auf McLaren als besten Konstrukteur in Austin - bei bet-at-home zur Quote 6.00.

Beim Austin GP zurückkehren wird derweil Daniel Ricciardo nach seinem Handbruch. Ob er nach fünf Wochenenden Pause direkt in Form ist? Fraglich, weshalb wir im H2H-Duell auf Valtteri Bottas setzen, der in den letzten vier Rennen zweimal punktete - bei bwin zur Quote 1.72.

Zum Abschluss noch eine F1 Wette im Hinblick auf die Sicherheit auf der Strecke. Da der Kurs eher breit mit großen Auslaufzonen ist, erwarten wir nicht viele klassische Safety Cars.

Stattdessen dürfte das Virtual Safety Car zum Einsatz kommen, wenn es einmal kracht. Bei Interwetten könnte sich die Wette darauf zur Quote 1.73 deshalb durchaus lohnen.