5 beste Formel 1 Wetten zum Kanada GP

Am 18. Juni 2023 geht in der Formel 1 der Große Preis von Kanada über die Bühne Auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal geht es mit Höchstgeschwindigkeiten und kaum vorhandenen Auslaufzonen zur Sache. Ist da Chaos im Rennen bereits vorprogrammiert?

Hier gibt‘s die besten 5 Formel 1 Wetten zum Kanada GP mit Quoten für den Rennsieger, die Mercedes und Satety Cars.

Beste Formel 1 Wetten zum Kanada GP:

Beste Formel 1 Wetten zum Kanada GP Sieger

Wer gewinnt den Kanada GP der Formel 1 in der Saison 2023? Geht es nach den Buchmacher-Prognosen, kann es mit Max Verstappen eigentlich nur einen geben. Der Niederländer ist mit fünf Siegen und zwei zweiten Plätzen in sieben Rennen einmal mehr der große Dominator der Saison.

Sergio Perez hatte zuletzt mehr mit sich selbst zu kämpfen als mit Siegen. Er ist der einzige, der ob des gleichen Autos mithalten könnte. Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, führt der Weg also auch am Sonntag beim Kanada GP wieder nur über Verstappen. Die beste Rennsieg-Quote gibt es bei bet-at-home mit 1.38.

Was erreicht Rekordmann Hamilton beim Montreal GP?

Im Fokus steht einmal mehr auch Lewis Hamilton, der zuletzt in Barcelona sein zweites Podest feierte. Der Montreal GP liegt ihm ebenfalls bestens, denn mit sieben Erfolgen ist er hier gemeinsam mit Michael Schumacher der Rekordsieger. Insofern liegt es angesichts des Mercedes-Aufwärtstrends durchaus nahe, dass sich auch in den Kanada GP Wetten ein Tipp auf eine Top-3 Platzierung lohnen würde - zur Quote 2.10 mit dem Neobet Bonus ohne Einzahlung.

Auch die Aston Martin stehen in Kanada wieder im Fokus, zumal es das Heimrennen von Lance Stroll sein wird. Fünfmal kam er bislang ins Ziel, viermal davon landete er in den Punkten, dreimal in den Top-6. Die Motivation beim Heim-GP wird entsprechend hoch sein, sodass sich eine F1 Kanada Wette zur Quote 2.30 bei Bet3000 allemal lohnen könnte.

Beste Formel 1 Wetten auf Safety Car in Kanada

In Kombination mit Fernando Alonso dürften sich die Teamkollegen auf ein erfolgreiches Wochenende auf dem Circuit Gilles Villeneuve freuen. Denn der Spanier ist Favorit für Platz 3, wenn er nach der Kanada GP Prognose der Wettanbieter geht. Beide Aston Martin in den Top-6 gibt es als Wette zur Quote 2.75 in der bet365 App.

Bleibt noch die Frage, wie wild das Rennen am Wochenende wird. Für den Samstag ist Regen vorhergesagt, was die Fahrer im Qualifying ordentlich durcheinander wirbeln könnte. Geschieht dies, wird im Rennen der eine oder andere Fahrer zu viel Risiko eingehen müssen. Mögliche Folge: ein Safety Car. Die Wettquote für ein solches liegt aktuell bei 1.50 bei Betway.