5 beste Formel 1 Wetten zum Miami GP

Die Formel 1 ist am Wochenende in Miami zu Gast. Beim Stadtrennen rund um das Hard Rock Stadium erwarten die Buchmacher, dass sich die Dominanz von Red Bull fortsetzt.

Doch wer gewinnt am Ende den Miami GP: Max Verstappen oder Baku-Sieger Sergio Perez?

Hier gibt‘s die besten 5 Formel 1 Wetten zum Miami GP mit Quoten für den Rennsieger, Charles Leclerc und vieles mehr.

Beste Formel 1 Wetten zum Miami GP:

(Quoten Stand: 4.5.2023, 11:46 Uhr | 18+ | AGB gelten.)

Beste Formel 1 Wetten zum Miami GP Sieger

Die bisherigen Formel 1 Rennen 2023 gingen an zwei Sieger: Max Verstappen und Sergio Perez wechselten sich ab. Zuletzt war Sergio Perez an der Reihe, der einmal mehr seine starke Form in Baku unter Beweis stellte.

Dennoch erwarten wir, dass Max Verstappen in Miami wieder auf die oberste Stufe des Podiums zurückkehren wird. Als Vorjahressieger weiß er genau, wie die Strecke im Miami International Autodrome erfolgreich befahren wird.

Zudem wird der Niederländer nach dem für ihn wenig erbaulichen Wochenende in Baku alles daran setzen, wieder als Rennsieger hervorzugehen. Die Quote für einen Verstappen-Sieg liegt in der bet-at-home App bei 1,47.

Tsunoda als Mr. Konstanz beim Miami GP?

Bei Formel 1 Wetten auf die Top 10 tut sich ein Kandidat hervor, der sich besonders auszahlen könnte. Denn Yuki Tsunoda ist bislang Mr. Konstanz in der Saison 2023.

In den ersten beiden Rennen wurde er Elfter, in den darauffolgenden jeweils Zehnter. Kein anderer Pilot hat eine solch geringe Bandbreite an Platzierungen vorzuweisen. Die Quote für einen Top-10-Platz in Miami beträgt bei bet3000 starke 2,75.

Das wirft die Frage auf, wie viele Autos am Ende die Zielflagge beim Miami GP sehen. Für 17 oder mehr gibt es recht gute Formel 1 Quoten von 1,66 bei Betway. Denn in den bisherigen vier Rennen erreichten stets mindestens 17 Fahrer das Ziel - trotz enger Strecke in Baku.

Beste Formel 1 Wetten auf Ferrari in Miami

Bleibt die Frage, wie sich Ferrari nach dem Comeback in Baku nun in Florida schlägt. Wir erwarten recht ähnliche Ergebnisse auf einem Kurs, der vergleichbare Anforderungen mitbringt. Erreichen beide Piloten der Scuderia wieder die Top 6, gibt es dafür bei bet365 die Wettquote 1,66.

Sollten die Ferrari eine gute Leistung abliefern, dürfte sich wohl Charles Leclerc feiern lassen. Unsere letzte Formel 1 Wette schließen wir deshalb auf ein abermaliges Podest des Monegassen ab. Dafür gibt es bei bwin die Wettquote 2,20.