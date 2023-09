5 beste Formel 1 Wetten zum Monza GP

Die unendliche Siegesserie von Max Verstappen setzte sich auch in Zandvoort fort. Beim Großen Preis von Italien will der Niederländer nun auch im Ferrari-Land triumphieren.

Vor dem Heimspiel steckt Ferrari selbst weiter in der Krise. Schon ein Podest wäre in Monza angesichts der gezeigten Leistungen eine große Überraschung.

Beste Formel 1 Wetten zum Monza GP:

Beste Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Monza GP?

Nach neun Siegen in Serie ist es mittlerweile eine überflüssige Frage, wer als Monza GP Favorit gilt. Natürlich dürfte einmal mehr Max Verstappen gewinnen, sollte nichts Unvorhergesehenes passieren.

Wer gesellt sich am Sonntag zu Verstappen auf das Podest? In Zandvoort waren es noch Fernando Alonso und Pierre Gasly, doch wir erwarten, dass McLaren in den Monza GP Wetten zurückschlägt.