5 beste Formel 1 Wetten zum Spanien GP

Am 4. Juni 2023 steht in der Formel 1 der Große Preis von Spanien in Barcelona auf dem Programm. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist den meisten Fahrern nicht zuletzt aus den Winter-Testfahrten bestens bekannt. Doch wer hat am Ende die Nase im Rennen vorn?

Hier gibt‘s die besten 5 Formel 1 Wetten zum Spanien GP mit Quoten für den Sieger des Rennens, die Top-3 und möglicherweise Unvorhergesehenes.

Beste Formel 1 Wetten zum Spanien GP:

*Quoten Stand: 2.6.2023, 15:00 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Beste Formel 1 Wetten zum Spanien GP Sieger

Die Frage des Wochenendes lautet: Wer gewinnt den Spanien GP der Formel 1? Eigentlich kann es hierfür nach den Eindrücken der letzten Wochen nur einen Kandidaten geben, nämlich Monaco-Sieger Max Verstappen. Da sich dessen Quote überhaupt nicht lohnt, vertrauen wir seinem bereits zweifach siegreichen Teamkollegen Sergio Perez. Für ihn bietet Betway die F1 Quote 4.50 an.

Was erreicht Lokalmatador Alonso beim Barcelona GP?

Im Mittelpunkt stehen neben der Frage nach dem Rennsieger natürlich vor allem Altmeister und Lokalmatador Fernando Alonso. Nach einer bislang überragenden Saison ist ihm in den Spanien GP Wetten allemal ein weiteres Podium zuzutrauen - der Aston Martin läuft bestens. Bei bet365 gibt es für ein Top-3 Ergebnis die Wettquote 1.61.

Mit Lewis Hamilton will auch ein zweiter Routinier möglichst weit vorne mitfahren. Platz 4 und die schnellste Runde in Monte Carlo waren ein ordentliches Resultat. In den Spanien GP Wetten erwarten wir zumindest eine Top-6 Platzierung des Briten. Bei Neobet gibt es dafür die Wettquote 1.32.

Beste Formel 1 Wetten auf Safety Car in Spanien

Spannend sind rund um die Formel 1 Wetten auch die Spezialmärkte für den Barcelona GP. So gibt es etwa mit dem bet-at-home Bonus die Möglichkeit, auf ein Safety Car im Rennen zu tippen. Da die Fahrer jedoch kaum eine Strecke so gut kennen wie Barcelona und kein Regen vorhergesagt ist, gehen wir von einem sauberen Rennen ohne Safety Car aus - Quote 2.06 bei bet-at-home.

Zu guter Letzt noch die Frage, wer es am Ende in die Punkte schafft. Einmal mehr ist hier Yuki Tsunoda ein heißer Kandidat, der nur zuletzt in Monaco mit Rang 15 weit von den Punkten entfernt war. Ansonsten gab es ausschließlich die Plätze 10 und 11. Wird es am Wochenende der zehnte? Die Quote bei bet3000 liegt bei 2.60.