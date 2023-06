5 beste Wetten zum DFB-Pokal Finale Leipzig - Frankfurt

Am 3. Juni steht im DFB-Pokal das Finale 2023 auf dem Programm. Im Berliner Olympiastadion trifft RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt. Um 20:00 Uhr wird die Partie angepfiffen.

5 beste Wetten zum DFB-Pokal Finale 2023

DFB-Pokal Finale Wetten: Wer wird Pokalsieger?

Die große Frage vor jedem Endspiel lautet: Wer holt am Ende den Titel? Gleiches gilt für den Samstagabend im Endspiel des DFB-Pokals. Geht es nach den Quoten der Buchmacher, hat RB Leipzig die besseren Karten gegen Eintracht Frankfurt. Die beste Pokal-Wettquote für einen RB-Sieg finden wir bei bet-at-home zu 1.80.

Wer noch nachlegen möchte, kann dies bei bet3000 tun. Hier gibt es den Leipziger Sieg in Kombination mit über 1,5 Toren im Spiel - die in der Vergangenheit im direkten Vergleich zwischen den beiden Klubs praktisch immer fielen - zur Quote 1.95 zu haben.