5 beste Wetten zum FA Cup Finale Man City - Man United

Im englischen FA Cup Finale kommt es am Samstagnachmittag (16:00 Uhr MESZ) zu einem mit viel Spannung erwarteten Derby. Manchester City trifft auf Manchester United. Austragungsort ist das Wembley-Stadion in der britischen Hauptstadt.

5 beste Wetten zum FA Cup Finale 2023

Wer gewinnt den FA Cup? Beste Quote zum Finale

Die Dominanz von City in den letzten Monaten war fast erdrückend, wovon auch der FC Bayern in der Champions League ein Lied singen konnte. Von den letzten 26 Spielen verlor Man City nur eines, schoss zudem extrem viele Tore. Eine FA Cup Final-Wette auf Sieg City und über 2,5 Tore könnte sich derweil allemal lohnen - zur Quote 2.12 bei bet-at-home.

FA Cup Finale Wetten: City-Dominanz dank Haaland?

Die Wettanbieter erwarten in den FA Cup Finale Wettquoten grundsätzlich einen City-Sieg, der zudem recht dominant ausfallen sollte. In der bwin App gibt es etwa zur Quote 1.80 die Wette darauf, dass City das erste Tor in der ersten Halbzeit schießt.