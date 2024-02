Afrika Cup Viertelfinale: Die besten Wetten & Quoten

Beim Afrika Cup 2024 in der Elfenbeinküste geht es ins Viertelfinale. In diesem stehen - nach einem Favoritensterben nach dem nächsten - acht andere Nationen als noch vor zwei Jahren.

Beste Afrika Cup Viertelfinale Wetten:

Afrika Cup Quoten: Stoppt Nigeria starke Angolaner?

Nigeria ist mittlerweile dreimal in Folge ohne Gegentor und hat sich zum Topfavoriten auf den Turniersieg gemausert. In den sieben letzten Spielen der Super Eagles fielen weniger als 2,5 Tore, was auch für sechs der letzten acht Angola-Partien gilt. Unsere Afrika Cup Wette lautet deshalb: Sieg Nigeria und unter 2,5 Tore zur Quote 3.00 bei bet365.