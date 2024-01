Afrika Cup Wetten: Wer gewinnt den Afrika Cup 2024?

Vom 13. Januar bis zum 11. Februar 2024 steigt der Afrika Cup in der Elfenbeinküste. Insgesamt 24 Nationen treffen in einem Turnier aufeinander, das Ausgeglichenheit und damit Höchstspannung verspricht.

In den Afrika Cup Wetten gibt es keinen klaren Favoriten. Vielmehr scheinen gleich zehn Teams in der Lage zu sein, Afrikameister zu werden.

Wie stehen die aktuellen Afrika Cup 2024 Wettquoten der Buchmacher und zugunsten welcher Favoriten schlägt am Ende die Prognose aus?

Aktuelle Afrika Cup Sieger Wettquoten:

Kein Afrika Cup Favorit in den Buchmacher-Prognosen

Denn geht es nach den Wettquoten der Buchmacher, gibt es bis zu zehn Mannschaften - also fast die Hälfte aller Teilnehmer an der Endrunde - die sich berechtigte Hoffnungen auf den Afrika Cup Sieg 2024 machen dürfen.

In erster Linie ist hier Marokko zu nennen, das bei der WM 2022 in Katar beeindruckte und als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale erreichte. Am Ende wurde es Platz 4 und damit die Hoffnung, diesen Erfolg beim Afrika Cup noch zu erweitern.