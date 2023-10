Die 5 besten Champions League Wetten zum 2. Spieltag

2. Spieltag in der Königsklasse! Nach einem aus deutscher Sicht durchwachsenen Auftakt mit zwei Siegen und zwei Niederlagen sollen am Dienstag und Mittwoch noch bessere Ergebnisse erzielt werden.

Für die deutschen Teams stehen folgende Partien an: Union - Braga, Kopenhagen - Bayern, Dortmund - Milan und Leipzig - Man City.

Champions League 2. Spieltag: Beste Wetten

Champions League Wetten: Marschiert Bayern davon?

Nach der unglücklichen Niederlage zum Start bei Real Madrid darf Union Berlin nun daheim debütieren. Im Olympiastadion wartet mit Sporting Braga der vermeintlich leichteste Gruppengegner. Doch die Form stimmt nach fünf Niederlagen in Folge ausgerechnet jetzt gar nicht mehr.

In den letzten sechs Spielen von Braga trafen immerhin stets beide Teams. Das trauen wir Union in der Heimatstadt allemal auch zu. Die Champions League Wettquote für Beide treffen gibt es bei bwin zu einer 1.82.

Ebenfalls im Einsatz sind die beiden Gruppengegner im direkten Duell SSC Neapel - Real Madrid. Hier sehen wir im Heimspiel zumindest einen Punktgewinn für die Neapolitaner. Die Doppelte Chance 1/X gibt es bei DAZN Bet zur Quote 1.50.

In den Champions League Wetten gehört der FC Bayern zu den großen Favoriten. Nach dem Auftaktsieg gegen Manchester United hat sich daran nichts geändert. In Kopenhagen ist der deutsche Rekordmeister erneut klar im Vorteil, wenn es nach den Champions League Wettquoten der Buchmacher geht.

Im Konfigurator von bet365 finden wir eine spannende Wette vor. Einen Bayern-Sieg in Kombination mit mehr als 2,5 Toren und einem Treffer von Harry Kane gibt es dort zur CL Quote 2.20. Das könnte sich angesichts der bisherigen Saisonspiele der Bayern allemal lohnen.

Spannung pur in Champions League Quoten am Mittwoch

Auch am Mittwoch wird es aus deutscher Sicht wieder überaus spannend. Denn nach der Auftaktniederlage bei PSG steht Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den AC Mailand gleich voll unter Druck.

Die Leistungen im bisherigen Saisonverlauf waren wenig erbaulich, doch immerhin die Resultate stimmten meist. So erwarten wir zumindest ein BVB-Tor gegen Milan, aber auch mindestens eines von den Gästen. Beide treffen zur Quote 1.60 spielen wir bei Oddset an.