Champions League Quali Wetten: Playoff-Hinspiele

In den CL-Playoffs entscheiden sich auf Meister- und Platzierungsweg die letzten Teilnehmer am prestigeträchtigen Vereinswettbewerb.

Was sind die besten Champions League Wetten für die Playoffs? Wir haben zu jedem der Hinspiele am Dienstag und Mittwoch eine.

Champions League Quali Playoffs - Hinspiele: Beste Wetten

Champions League Playoffs Quoten am Dienstag

Bei Royal Antwerpen - AEK Athen sind vor allem die Gäste bestens in Form. Sieben der letzten zehn Spiele wurden gewonnen, darunter die schwierige Auswärtspartie bei Dinamo Zagreb. Die Griechen haben definitiv das Zeug dazu, sich eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten. Die Doppelte Chance X/2 lässt sich bei bet365 zur Quote 1.66 wetten.

Ebenfalls stark in Form ist der FC Kopenhagen, der Sparta Prag aus dem Wettbewerb warf und seit neun Spielen ungeschlagen ist. Doch auch Rakow Tschenstochau ist gut drauf, hat zudem in Polen den großen Heimvorteil. Wir finden: Beide treffen mindestens einmal das gegnerische Tor - CL-Quote 1.74 bei bet-at-home.

Das letzte Dienstagsspiel steigt zwischen den Glasgow Rangers und der PSV Eindhoven. Hier sind unbedingt die Niederländer zu beachten. Die PSV startete mit fünf Pflichtspielsiegen in die Saison, gewann den niederländischen Supercup und schoss Sturm Graz zweimal ab. Einen Sieg in Schottland gibt es zur Wettquote 2.50 bei Oddset.

Spannende Mittwochsspiele in Champions League Playoffs

Die Partien am Dienstag halten bereits einige Highlights in den Champions League Playoffs bereit. Das gleiche gilt für die drei Hinspiele, die am Mittwoch stattfinden.

So empfängt Maccabi Haifa die Young Boys Bern. Die Israelis sind bislang extrem heimstark unterwegs und treffen seit Wochen immer mindestens doppelt im eigenen Stadion, so auch in der vorherigen Runde gegen Slovan Bratislava. Setzt sich die Serie zur Quote 2.05 bei Interwetten fort?