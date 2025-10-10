bet-at-home Triple-Boost-Aktion für Spanien gegen Georgien am 11. Oktober

SPORT1 Betting 10.10.2025 • 18:00 Uhr Nutze den 200% Quotenboost + 100% Bonus für das EM-Qualifikationsspiel Spanien gegen Georgien am Samstag, den 11. Oktober um 20:45 Uhr.

Für bet-at-home-Neukunden wird der Einstieg jetzt dreifach versüßt: Ein spektakulärer Quoten-Triple-Boost auf eine Wette nach Wahl katapultiert die Quote in ungeahnte Höhen. Zusätzlich gibt es einen großzügigen 100% Willkommensbonus.

Diese Aktion bietet eine hervorragende Möglichkeit, die bevorstehende EM-Quali-Partie mit einem Wettvorteil anzugehen und den Start auf der Plattform zu maximieren. Ein Raketenstart in die Welt der Sportwetten ist damit garantiert.

Was ist das Angebot?

Die bet-at-home-Aktion „Dreifach-Boost“ bietet Neukunden einen 200% Quotenboost auf eine beliebige Pre-Match-Einzelwette sowie einen 100% Willkommensbonus von bis zu 70€ auf die erste Einzahlung.

Dieser Quotenboost verdreifacht die ausgewählte Wettquote und ermöglicht so einen maximalen Extragewinn von 30€ in Echtgeld. Das Angebot richtet sich exklusiv an Spieler, die sich ab dem 19.08.2025 registrieren und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Wie funtioniert es?

Registrieren: Erstelle ein neues Wettkonto bei bet-at-home und verifiziere es. Einzahlen: Lade dein Konto auf. Gib dabei den bet-at-home Gutscheincode WELCOME100 ein, um den 100% Einzahlungsbonus (bis 70 €) zu aktivieren. Wette platzieren: Wähle eine beliebige Prematch-Einzelwette aus. Nutze den Boost, indem du ihn bei der Wettabgabe unter „Bonusangebote“ aktivierst.

Beispiel: Wette auf einen Sieg von Spanien gegen Georgien. Liegt die ursprüngliche Quote bei 1.50, wird sie durch den Boost auf 4.50 verdreifacht (200% mehr). Gewinnt Spanien, erhältst du Gewinne aus der erhöhten Quote, wobei der Extragewinn bis zu 30 € als Echtgeld gutgeschrieben wird.

Warum bei bet-at-home wetten?

bet-at-home ist ein etablierter Anbieter im Sportwettenmarkt, der sich durch eine breite Palette an Wettmärkten, wettbewerbsfähige Quoten und eine benutzerfreundliche Plattform auszeichnet. Die Verlässlichkeit und langjährige Präsenz im Sportwetten-Sektor machen den Bookie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Einsteiger und erfahrene Tipper.

Kernvorteile

💥 Dreifache Quote: 200% Boost auf eine Wette nach Wahl

200% Boost auf eine Wette nach Wahl 💰 Extragewinn als Echtgeld: Der Bonusgewinn unterliegt keinen Umsatzbedingungen

Der Bonusgewinn unterliegt keinen Umsatzbedingungen 🎁 Zusätzlicher 100% Bonus: Bis zu 70 € Willkommensbonus

Bis zu 70 € Willkommensbonus ⏱️ 60 Tage Zeit: Angemessene Frist zur Erfüllung der Umsatzbedingungen für den Einzahlungsbonus

Wichtige Details

Der Quotenboost kann innerhalb von 30 Tagen einmalig genutzt werden. Der maximale Extragewinn aus dem Boost beträgt 30€. Der 100% Einzahlungsbonus ist auf maximal 70€ begrenzt und muss samt Einzahlungsbetrag 6-mal zu einer Mindestquote von 1.70 umgesetzt werden. Cashout-Wetten und Bet Builder zählen nicht zum Umsatz.

Unsere Prognose