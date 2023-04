Bundesliga Meister- und Abstiegskampf – Gratiswetten & Quotenboosts

An diesem Wochenende steht bereits der 30. Spieltag in der Bundesliga an. Sowohl im Rennen um die Meisterschaft als auch im Abstiegskampf ist noch alles drin.

Im Duell um die Schale kann Dortmund am Freitag im Spiel gegen Bochum bereits vorlegen. Die Münchner sind derweil erst am Sonntag gegen Hertha BSC gefordert.

Kombinieren könnte man diese Wette mit dem Samstagabendspiel zwischen Schalke und Werder Bremen. Schalke präsentierte sich in der heimischen Arena zuletzt in guter Form, Bremen gewann indes nur eines der letzten sieben Ligaspiele.

Am Sonntag ist der FC Bayern im Heimspiel gegen Hertha BSC gefordert. Die Münchner taumeln aktuell wie selten zuvor: Am letzten Wochenende haben sie die Tabellenführung verspielt, zudem konnten sie wettbewerbsübergreifend keines der letzten vier Spiele gewinnen.

Am Freitagabend ist Tabellenführer Dortmund zu Gast in Bochum. Der BVB präsentierte sich am letzten Wochenende beim 4:0 Sieg gegen Frankfurt in starker Verfassung. Gegen Abstiegskandidat Bochum ist Dortmund durchaus ebenfalls ein hoher Sieg zuzutrauen.