Deutschland Testspiele 2023: Gratiswetten & Bonusangebote

Kaum sind die Vereinswettbewerbe entschieden, geht es für viele Spieler in den Nationalmannschaften weiter. Deutschland wird in den kommenden Tagen gegen die Mannschaften aus der Ukraine, Polen und Kolumbien spielen. Die Heim-EM 2024 rückt näher und Trainer Hansi Flick hat mit seinem Team noch einiges aufzuarbeiten.

Als Ausrichter der Europameisterschaft 2024 ist Deutschland als Teilnehmer gesetzt und muss nicht an einer Qualifikation teilnehmen.

Deutschland - Ukraine: DFB-Elf deutlich favorisiert

Am Montag trifft Deutschland im Bremer Weserstadion auf die Ukraine. Die Gäste müssen, im Gegensatz zu Deutschland, noch um die Teilnahme an der EM 2024 kämpfen. Das erste Qualispiel gegen England verlor die Ukraine im März mit 0:2.

Deutschland und die Ukraine trafen in der Vergangenheit bereits achtmal aufeinander. Deutschland konnte fünf von den Partien für sich entscheiden, dreimal stand am Ende ein Unentschieden zu Buche. Das letzte Aufeinandertreffen fand im November 2020 in der Gruppenphase der Nations League statt. Die Partie entschied das deutsche Team mit 3:1 für sich.