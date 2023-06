DFB Pokal Finale: Gratiswetten und Bonusangebote

Am Samstag wartet mit dem DFB Pokal Finale ein weiterer Saisonhöhepunkt. Im Berliner Olympiastadion treffen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt aufeinander.

Neben dem Pokalfinale hält der Samstag noch ein weiteres Highlight für alle Fußballfans bereit: Bereits am Nachmittag trifft der VfL Wolfsburg im Champions League Finale der Frauen auf den FC Barcelona.

Am Abend kommt es dann zum Pokalfinale zwischen dem Titelverteidiger Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Die Roten Bullen befinden sich aktuell in einer Topform, sie gewannen die letzten sechs Ligaspiele allesamt. Auf dem Weg ins Pokalfinale bezwangen sie unter anderem den HSV, Hoffenheim, Dortmund und Freiburg.

Mit Eintracht Frankfurt wartet nun allerdings ein unangenehmer Gegner auf RB. Die SGE zog in den letzten sieben Jahren dreimal ins Finale ein, wovon sie eines gewinnen konnten.

DFB Pokal Finale: Gratiswetten & Bonusangebote

DFB Pokal Finale Freebet: 20€ Gratiswette bei Betano

Der Wettanbieter Betano hält für alle Neukunden aktuell eine 20 Euro Gratiswette bereit. Das Einzige, was dafür getan werden muss, ist, die Registrierung und Verifizierung abzuschließen.

Im Anschluss schreibt Betano dem Wettkonto am Folgetag ganz automatisch eine 20 Euro Gratiswette ohne Einzahlung gut.

Bwin Jokerwette: Risikofreie Wette für das DFB Pokal Finale nutzen

Bwin erstattet den Einsatz bei einer verlorenen Jokerwette bis zu 100 Euro zurück. Um also den maximalen Bonus erhalten zu können, ist eine Einzahlung von 100 Euro notwendig.

Die Jokerwette kann beispielsweise für einen Finalsieg von Außenseiter Frankfurt eingesetzt werden. Im Hinspiel der Bundesliga bezwang die SGE die Leipziger mit 4:0. Sie wissen also durchaus, wie man die Roten Bullen besiegen kann.

Bet3000: 100% Wettbonus kassieren

Der Bonus kann direkt für Wetten auf das DFB Pokal Finale genutzt werden. Hier bietet sich beispielsweise eine Über/Unter-Wette an. Mit Leipzig und Frankfurt treffen die drittbeste und die viertbeste Offensive der Bundesliga aufeinander. Ein torreiches Spiel ist also vorprogrammiert.

Bei einer Wette auf über 4.5 Tore im Spiel wartet eine sehr gute Quote von 4.80. In zwei der letzten drei Pokalfinals fielen mehr als 4,5 Tore in der regulären Spielzeit.