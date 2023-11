Die 5 besten Patriots vs. Colts Wetten zu NFL Frankfurt

Nach Chiefs vs. Dolphins findet am Sonntag ab 15:30 Uhr direkt das zweite NFL Deutschland Spiel 2023 statt. Am 10. Spieltag stehen sich die Patriots und die Colts gegenüber.

Es ist nicht unbedingt ein Topspiel, dennoch ist die Freude bei den Fans groß. Alles deutet auf eine recht enge und damit spannende Partie hin.

Im Programm haben wir heute die besten fünf Patriots vs. Colts Wetten!

5 beste Patriots vs. Colts Wetten:

Patriots vs. Colts Wetten: Wer geht als Sieger aus dem Spiel?

Wer gewinnt das NFL-Spiel in Frankfurt am Sonntag? Geht es nach den Buchmachern, so gehen die Indianapolis Colts als leichter Favorit in die Partie. Die beste Quote für einen Colts-Sieg gibt es bei bet365 zu einer 1.83.

Diese Wette scheint vor allem aus der Hinsicht sinnvoll, dass Indianapolis die zweitbeste Offensive der Liga stellt. Zwar ist man in der Defensive gegenüber den Patriots leicht schwächer, doch insbesondere im Rushing Game sollten die Colts New England zu sehr zusetzen.

Die Patriots erzielen im Schnitt 15 Punkte pro Spiele, die Colts derweil 25,8. Selten gelingt es New England dabei, die Marke von 17 Punkten zu knacken.

Eine weitere Patriots vs. Colts Wette lautet deshalb, dass Indy zuerst die Marke von 20 Punkten erreichen wird. Dafür gibt es in der Interwetten App die annehmbare Wettquote 1.75.

Beste Wettquoten für das zweite NFL Deutschland Spiel

Welche Top-Wettquoten gibt es noch für das zweite NFL Deutschland-Spiel? Grundsätzlich ist - basierend auf den Statistiken beider Teams - von einer engen Partie auszugehen. Bei DAZN Bet wetten wir auf einen Patriots-Sieg mit Handicap +3,5. Dafür gibt es dort die Wettquote 1.60.

Für Punkte im Spiel dürfte vor allem die angesprochen solide Offense der Colts sorgen. Eine realistisch erscheinende Marke liegt bei Über 42,5 Punkten. Die meisten Buchmacher setzen Über/Unter bei 43,5 an, aber die Über 42,5 gibt es bei bet-at-home zur Quote 1.81.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Abschließend noch eine Spielerwette zum NFL Deutschland Spiel. Mit vier Touchdowns in seinen letzten fünf Spielen und fünf Touchdowns in der NFL-Saison 2023 ist Zack Moss ein heißer Kandidat für Zählbares in Frankfurt.

Samt bwin Willkommensbonus platzieren wir eine NFL Wette auf einen Moss-Touchdown jederzeit im Spiel. Dafür bietet der Buchmacher die attraktive Wettquote 3.10.