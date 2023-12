Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 16

Am 16. Spieltag der NFL-Saison 2023/24 können sich nach den 49ers, Cowboys, Eagles und Ravens weitere Teams für die Playoffs qualifizieren.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für Week 16? Welche Quoten lohnen sich bei den Sonntagsspielen besonders?

Hier sind unsere sieben besten Wetten für den 16. Spieltag, mit den Highlights Chargers vs. Bills, Vikings vs. Lions und Dolphins vs. Cowboys.

Die besten NFL Wetten zu Week 16:

NFL Quoten: Sichern sich die Lions im direkten Duell die Playoffs?

Der Sonntagabend verspricht Hochspannung pur in der NFL. Aus Sicht der Detroit Lions könnte es gegen die Minnesota Vikings Grund zum Feiern geben. Denn mit einem Sieg gewinnt der einstige Bottom-Feeder die NFC North. Wir denken, das klappt! Bei Bet3000 gibt es die Wettquote 1.55 für den Lions-Sieg.

Deutlich schwieriger wird es für die Buffalo Bills, die aktuell nicht auf einem Playoff-Platz stehen. Gegen die LA Chargers muss dringend ein Sieg her und zuletzt lief es mit Siegen gegen Chiefs und Cowboys endlich wieder. Es könnte deutlich werden: Sieg Bills mit Handicap -12,0 gibt es bei bet365 zur NFL Wettquote 1.90.

Bessere Aussichten als die Bills haben die Cleveland Browns, denen ihrerseits kein leichtes Auswärtsspiel bei den Houston Texans bevorsteht. Die Browns gewannen die letzten drei Aufeinandertreffen und zuletzt u.a. gegen die starken Jaguars. Unser NFL Tipp geht zur Quote 1.70 bei NEObet auf einen Browns-Sieg.

Ebenfalls am frühen Abend treffen die Tennessee Titans auf die Seattle Seahawks. Die Seahawks erreichten in ihren letzten vier Spielen nie mehr als 20 Punkte, die Titans lagen im Schnitt bei 22,5 Punkten. Wir wetten in diesem NFL Spiel auf Unter 43,5 Punkte - zur Wettquote 1.70 in der Interwetten App.

NFL Wetten zum 16. Spieltag: Weiter starke Bucs & schwache Jaguars?

In Atlanta empfangen derweil die Falcons die Indianapolis Colts. Die Falcons sind in dieser Saison schwach unterwegs und verloren drei der letzten vier Heimspiele. Die Colts müssen derweil ihren Playoff-Platz verteidigen. Grund genug, auf einen Colts-Sieg mit HC -2,5 zu tippen - bei Oddset zur überraschend hohen Quote von 2.10.

Mehr schlecht als recht beschreibt in den letzten Wochen auch die Jacksonville Jaguars, die drei Spiele am Stück verloren. Das Gegenteil davon sind die dreimal siegreichen Tampa Bay Buccaneers, die jetzt ein Heimspiel gegen den Rivalen haben. Wir tippen darauf, dass sich der Trend fortsetzt. Sieg Buccaneers zur Quote 1.87 finden wir bei bwin.

Zum Abschluss kommt es dann noch zum Topspiel Miami Dolphins - Dallas Cowboys. Miami hat gute Chancen, in Week 16 die Playoffs zu erreichen, die Cowboys sind bereits qualifiziert. Allein dies spricht für das Heimteam, das zudem vier seiner letzten fünf Spiele gewann. Die Cowboys bekamen von den Bills hingegen mächtig auf die Mütze. Unsere NFL Wette lautet daher: Sieg Dolphins zur Quote 1.75 bei AdmiralBet.

NFL Week 16 Spielplan