Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 6

Vor dem 6. Spieltag gibt es in der NFL weiterhin zwei ungeschlagene Teams: die San Francisco 49ers sowie die Philadelphia Eagles. Beide sind am Wochenende im Einsatz.

Welche sind die besten NFL Wetten bei den Buchmachern für Week 6? Und welche Quoten bieten besonders viel Value?

Wir bieten sieben Tipps für die Sonntagsspiele am 6. Spieltag, darunter den letzten Auftritt der NFL in London und ein unerwartetes Topspiel in Tampa.

Die besten NFL Wetten zu Week 6:

NFL Quoten: Wie läuft das letzte NFL London Game?

Zum dritten Wochenende in Folge treffen sich zwei NFL-Teams in London, dieses Mal aber nicht die so erfolgreichen Jacksonville Jaguars. Stattdessen treffen die Titans auf die Ravens, die in der Vorwoche überraschend verloren. Das wird diese überlegene Mannschaft nicht auf sich sitzen lassen. Wir platzieren unsere NFL Wette auf Ravens-Sieg zur Quote 1.50 bei bet365.

Beim 34:20 gegen die Cardinals kamen die Bengals in Week 5 endlich erstmals ins Rollen. Auch das letzte Heimspiel gegen die Rams gewann die Mannschaft, die mit Seattle ebenfalls nicht auf eine Übermacht trifft. Wir erwarten in den NFL Wetten einen knappen Heimsieg mit Handicap -2,5 - zur Quote 1.87 bei bwin.

Die noch unbesiegten 49ers treffen am Vorabend auf die Browns. Das Spiel findet in Cleveland statt, wo eigentlich alle Statistiken auf ein punktereiches Spiel hindeuten. Bei Oddset setzen wir deshalb auf Über 37 Punkte zur NFL Wettquote 1.91.

Im Keller der NFC North treffen in Week 6 zudem die Bears auf die Vikings. Beide haben erst eines von fünf Spielen gewonnen und liegen dementsprechend weit hinter den Lions zurück. Immerhin die Offensive stimmt aufseiten Minnesotas, sodass der Tipp auf die Vikings fällt - zur Quote 1.65 bei bet3000.

Spannung am Abend in den NFL Wetten des 6. Spieltags

Beim Spiel zwischen Texans und Saints lohnt sich der Blick auf eine Statistik. Denn in den letzten drei Spielen der Texans fielen die meisten Punkte im letzten Viertel, was auch bei drei der letzten vier Saints-Spiele der Fall war. Die Wette darauf gibt es bei AdmiralBet im Programm - NFL Quote 3.00.

Am Abend kommt es zum Topspiel in Tampa. Die Buccaneers empfangen die Lions, ein 3-1 Team also eine 4-1 Franchise. Doch entscheidende statistische Unterschiede sind offensichtlich: Die Bucs stellen die schwächste Offense der NFL. Zu erwarten ist deshalb eine klare Sache zugunsten der Lions - Sieg mit HC -5,5 zur Quote 2.10.

Zum Abschluss unserer NFL Wetten für Week 6 fällt der Blick noch nach New York. Dort empfangen die Jets die einzige weitere ungeschlagene Mannschaft aus Philly. Die Eagles dürften ihre Serie fortsetzen, hier gibt es keinen Value.

Stattdessen ist auffällig, dass es bei den Eagles bislang selten deutlich war, während die Jets sich auch nur selten abschlachten lassen. Entsprechend tippen wir bei NEObet auf einen Jets-Sieg mit +7,5 Punkten Handicap. Die Quote dafür liegt bei 1.76.

NFL Week 6 Spielplan