Die besten Wetten & Quoten zur NFL Divisional Round

Noch acht Teams kämpfen in den NFL Playoffs 2024 um den Einzug in den Super Bowl. Erstmals steigen nach einer Bye-Week in der Wildcard Round die gesetzten Baltimore Ravens und San Francisco 49ers ein.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für die Divisional Round?

Welche Quoten lohnen sich bei den vier Spielen besonders?

Hier sind unsere besten Wetten für die Divisional Games mit Ravens vs. Texans, 49ers vs. Packers, Lions vs. Buccaneers und Bills vs. Chiefs.

Die besten NFL Wetten zur Divisional Round:

NFL Quoten: Ravens und 49ers ohne Schwierigkeiten?

Die Nummer 1 Seeds der AFC und NFC, Baltimore Ravens und San Francisco 49ers, steigen am Wochenende endlich in die NFL Playoffs ein. Den Startschuss machen die Ravens gegen die Houston Texans, die sich in der Wildcard Week sehr deutlich gegen Cleveland durchsetzten.

Die Ravens sind der klare Favorit und das gleich aus diversen Gründen. Baltimore spielt daheim, hatte gerade eine zusätzliche Woche zur Erholung und bringt das beste Laufspiel der NFL mit in die Playoffs. Da auch die Defense stimmt, wird es deutlich. Wir platzieren unsere NFL Wette heute auf Ravens-Sieg mit HC -9,5 bei bwin zur Quote 1.91.

Spannender könnte es im Levi‘s Stadium werden, wo die Niners die Green Bay Packers empfangen. Zwar spricht statistisch auch hier vieles für den zuvor spielfreien Favoriten aus San Francisco, doch die aktuelle Form der Packers ist stark, insbesondere beim Auswärtstriumph in Dallas.

Die 49ers gehen mit zwei Niederlagen aus den letzten drei Spielen in die Playoffs und erzielten zuletzt nicht mehr so viele Punkte wie zuvor (20, 27 & 19). Wir glauben: Eine Überraschung ist in diesem Divisional Round Spiel möglich! In der bet365 App tippen wir deshalb zur besten NFL Quote 4.50 auf den Packers-Sieg.

NFL Wetten zur Divisional Round: Topspiel in Buffalo

Am Sonntagabend empfangen die Detroit Lions die Tampa Bay Buccaneers. Hier spricht vieles für die Lions, die sich letzte Woche gegen die LA Rams knapp durchsetzten, während die Bucs ihrerseits die Eagles aus dem eigenen Stadion schossen.

Auffällig in der Bilanz bei Lions vs. Buccaneers ist, dass in den letzten fünf direkten Duellen stets die Gäste gewannen. Da es sich zudem um ein Playoff-Spiel handelt, erwarten wir keine eindeutige Angelegenheit. Unsere Wette bei Bet3000 lautet: Buccaneers-Sieg mit HC +6,5 zur Wettquote 1.90.

Zum Abschluss wartet in der Nacht auf Montag das Topspiel der NFL Divisional Round. Auch aus Sportwetten-Hinsicht blicken viele mit Spannung auf das Duell Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs. Die Bills gehen mit sechs Siegen in Folge ins Spiel und sind ganz stark drauf.

Auch das einzige Duell der Regular Season gewannen die Bills (20:17). Mit dem Heimvorteil im Rücken und dem deutlich besseren Rushing Game sollte es gelingen, Patrick Mahomes zu stoppen. Unsere NFL Wette zum Spiel lautet: Sieg der Bills zur besten NFL Quote 1.65 - diese bietet aktuell Interwetten.

NFL Divisional Round Spielplan