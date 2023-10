EM Quali Wetten: Gratiswetten, Quotenboosts & Wettbonus

Die ersten Tickets für die EM 2024 sind bereits vergeben. Montag und Dienstag wollen sich weitere Teams in der EM-Qualifikation Plätze für die Endrunde in Deutschland sichern.

Am Montag gibt es in Gruppe B ein direktes Duell um Platz 2 hinter Frankreich zwischen Griechenland und den Niederlanden. Aktuell liegt die Elftal drei Punkte hinter den Griechen. In Gruppe J hat Underdog Luxemburg (Platz 3) noch Chancen auf ein EM-Ticket und empfängt nun die zweitplatzierte Slowakei.

Am Dienstag steigt der Kracher in Gruppe C zwischen England und Italien. In Gruppe G spitzt sich der Dreikampf zwischen Ungarn (in Litauen), Serbien und Montenegro (direktes Duell) zu.