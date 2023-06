Estland - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2023

Unser Estland - Belgien Tipp zum EM-Quali Spiel am 20.06.2023 lautet: Die Belgier sind nach dem enttäuschenden Remis gegen Österreich auf Wiedergutmachung aus. Gegen die Esten dürfte es zu einem souveränen Dreier reichen.

Roberto Martinez hatte die belgische Nationalmannschaft von 2016 bis 2022 betreut. Trotz großer Qualität im Kader sprang aber nicht mehr als ein dritter Platz bei der WM 2018 heraus. Sein Nachfolger Domenico Tedesco konnte nun in kürzester Zeit einen neuen Hype um die Auswahl entfachen und auch die Fans wieder an Bord holen. Das 1:1 am Samstag daheim gegen Österreich war bei der Heim-Premiere des neuen Trainers für die belgischen Ansprüche aber zu wenig. So sind die „Rode Duivels“ am Dienstag zu Gast in Estland auf Wiedergutmachung aus. Schaut man auf die Wettquoten, dürfte dies auch glücken. Auch wir setzen bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,74 bei Winamax auf die Wette „Sieg Belgien & Torschütze Lukaku“.

Darum tippen wir bei Estland vs Belgien auf „Sieg Belgien & Torschütze Lukaku“:

Die „Rode Duivels“ sind unter Coach Tedesco noch ungeschlagen



Die „Sinisärgid“ gewannen lediglich eines der letzten 5 Länderspiele



Estland kassierte in 8 Duellen gegen Belgien 7 Niederlagen und 24 Gegentore



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Estland vs Belgien Quoten Analyse:

Die Belgier stehen aktuell auf Rang 4 der Weltrangliste. Die Auswahl Estlands findet man in diesem Ranking lediglich auf Platz 108. So sind die Vorzeichen bei der Estland vs Belgien Prognose sehr deutlich.

Für einen Sieg der Gäste bekommen Sportwetten-Tipper bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz lediglich Quoten im Schnitt von 1,23. Auf der Gegenseite erscheint aus Sicht der Bookies ein Erfolg der Gastgeber mit durchschnittlichen Quoten von 11,9 recht unwahrscheinlich.

Estland vs Belgien Prognose: Schlägt Lukaku erneut zu?

Die Auswahl von Estland hofft immer noch auf die erste Teilnahme an einem großen Turnier. Im Kampf um die Tickets für die EM 2012 erreichten die Esten immerhin die Playoffs, scheiterten dort aber klar an Irland (0:4, 1:1). Seit Januar 2021 wird die Mannschaft vom Schweizer Trainer Thomas Häberli betreut. Davor waren die Sinisärgid in der Quali für die EM 2021 ohne Sieg geblieben. Doch auch in der Qualifikation für die WM 2022 unter Häberli kamen in acht Spielen gerade mal vier Punkte zustande.

Besser lief es in der Nations League 2022/23. Hier sicherte sich Estland in einer Gruppe mit Malta und San Marino den Aufstieg in die Liga C. Nach zwei Spielen in der Quali für die EM 2024 steht die Mannschaft nach einem 1:2 in Österreich und einem 1:1 in Aserbaidschan bei einem Zähler. Bekannte Profis sucht man im Aufgebot vergebens. Spannend sind allerdings Spieler wie Karl Jakob Hein (Arsenal) oder Martin Vetkal (AS Roma), die bei ihren Vereinen in den Jugendteams agieren.

So richtig warm wurden die belgischen Fans mit dem sehr diplomatischen Martinez nie. Domenico Tedesco überzeugt nun mit seiner klaren und direkten Art. Nach dem Rücktritt von Eden Hazard hat der neue Coach Kevin De Bruyne zum Kapitän gemacht. Wenn der Mittelfeldstar von Manchester City aber ausgewechselt wird oder wie gegen die ÖFB-Auswahl verletzungsbedingt fehlt, lassen die „Rode Duivels“ die Konstanz vermissen. Vor allem vor der Pause spielten die Hausherren gegen Österreich viel zu fahrig. Am Ende war wieder mal Verlass auf Romelu Lukaku.

Auf der anderen Seite spielt die Mannschaft unter dem Ex-Coach von Schalke und RB Leipzig aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne. Auch die Balance im Kader passt wieder besser. So stehen immer noch Routiniers wie Courtois oder Vertonghen im Aufgebot. Sie werden dabei von hungrigen, jungen Profis wie Faes, Onana, Lukebakio oder Trossard unterstützt. Die „Roten Teufel“ konnten sich bei den Siegen über Schweden und Deutschland auch längere Auszeiten gönnen, die nicht bestraft wurden.

Estland - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Estland: 1:1 Aserbaidschan (A), 1:2 Österreich (A), 0:1 Ungarn (A), 1:0 Finnland (A), 1:1 Island (A)



Letzte 5 Spiele Belgien: 1:1 Österreich (H), 3:2 Deutschland (A), 3:0 Schweden (A), 0:0 Kroatien (A), 0:2 Marokko (H)



Letzte Spiele Estland vs Belgien: 1:3, 2:5, 0:2, 1:8, 2:0



In acht Duellen gegen Belgien konnte Estland bisher nur einen einzigen Sieg feiern. Dieser 2:0-Erfolg in Tallinn stammt aus der Quali für die WM 2010. Die anderen sieben Vergleiche, alle in der EM- oder WM-Quali, gingen jeweils an die „Rode Duivels“. Das Torverhältnis in diesen sieben Duellen spricht mit 24:6 auch klar für die Belgier.

Unser Estland - Belgien Tipp: Sieg Belgien & Torschütze Lukaku

Im Kampf um die EM-Tickets darf sich Belgien keinen weiteren Ausrutscher leisten. Zu Gast bei den Esten spricht am Dienstag allerdings nichts für einen weiteren Patzer. So rechnen wir wie die Buchmacher mit einem Sieg der Gäste. Dabei dürfte sich auch Romelu Lukaku in die Torschützenliste eintragen. Denn der Stürmer hat seit sechs Jahren und 14 Spielen in Folge in jedem Qualifikationsspiel, in dem er eingesetzt wurde, auch mindestens einmal getroffen.