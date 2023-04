Formel 1: Beste Wetten Baku

Nach einer längeren Pause ist die Formel 1 am Wochenende wieder unterwegs. Beim Großen Preis von Aserbaidschan könnte sich die Dominanz von Red Bull fortsetzen. Doch wird erneut Max Verstappen gewinnen oder Sergio Perez wieder auf einem Stadtkurs überraschen?

Dazu stellt sich die Frage, wie Ferrari auf den schwachen Saisonstart reagiert. Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Baku GP gesammelt.

Beste Formel 1 Wetten zum Baku GP:

*Quoten Stand: 28.04.23, 11:30 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Beste Formel 1 Wetten zum Aserbaidschan GP Sieger

Wer gewinnt den Formel 1 GP von Aserbaidschan? Die alles entscheidende Frage vor dem Rennen am Sonntag führt einmal mehr nur über Red Bull. Zu viel Unvorhergesehenes müsste passieren, damit Max Verstappen oder Sergio Perez nicht gewinnen.

Doch wird am Ende der Niederländer oder der Mexikaner triumphieren? Die Formel 1 Quoten für einen Verstappen-Sieg lohnen sich in Baku kaum, sodass wir einen Blick auf Perez werfen. Der ist nicht umsonst absoluter Spezialist auf Stadtkursen, gewann zudem bereits 2021 in Baku. Er weist bei bet365 die Wettquote 5.00 auf.

Gibt es am Ende das erwartete Ergebnis, dürften zum dritten Mal in vier Rennen der Saison 2023 beide Red Bull ganz oben auf dem Podest stehen. Die Baku GP Quote für ein ebensolches Ergebnis liegt bei bwin bei 2.10.

Hamilton wieder stark beim Baku GP?

Der erste Fahrer, der die Red-Bull-Dominanz 2023 etwas durchbrechen konnte, war zuletzt Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister landete in Australien auf einem guten zweiten Platz. Kann er beim Aserbaidschan GP daran anknüpfen?

Für unsere besten Baku GP Wetten gehen wir davon aus, dass Mercedes mit weiteren nützlichen Upgrades nach Aserbaidschan reist und die Position von Aston Martin als Nummer 2 ernsthaft gefährdet. Die Hamilton Podest-Quote liegt bei bet3000 bei 2.70.

Beste Formel 1 Wetten auf Ferrari in Aserbaidschan

Neben Mercedes liegt der Fokus beim Baku GP 2023 vor allem auf Ferrari. Bislang ist die Scuderia extrem schwach unterwegs und wartet noch auf ein Podium. In Melbourne gab es gar nur Platz 12 für Carlos Sainz und den Ausfall von Charles Leclerc.

Dennoch gehen wir davon aus, dass bei einem geordneten Rennen Leclerc die Oberhand behalten soll. Die H2H-Wette auf ihn gegen seinen Teamkollegen Sainz bietet die Quote 1.50 bei bet-at-home.

Zu guter Letzt finden wir noch eine weitere spannende Baku GP Wette rund um die Roten aus Maranello. In der H2H-Wette gegenüber Aston Martin sehen wir die Briten nach wie vor im Vorteil. Zu konstant waren die Leistungen von Fernando Alonso und auch Lance Stroll bislang, als dass sich der Vorteil einfach in Luft auflösen würde - Quote 1.80 bei bwin.