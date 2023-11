Formel 1: Beste Wetten Brasilien

Beim Großen Preis von Brasilien setzt Max Verstappen einmal mehr seine endlose Siegesserie auf das Spiel. Mittlerweile ist der Niederländer bei 16 Erfolgen aus 19 Rennen 2023 angelangt.

Doch die schnelle Strecke in Interlagos unweit der Metropole Sao Paulo ist trotzdem ungemein beliebt und wird am Wochenende mit vollen Rängen überzeugen.

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Brasilien GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Brasilien GP:

Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Brasilien GP?

Spannung pur vor dem Brasilien GP? Nein, in den Formel 1 Wetten ist zumindest in der Frage nach dem Sieger Langeweile angesagt. Natürlich ist Max Verstappen auch in Interlagos der große Favorit.

Sein Red Bull ist der Konkurrenz weit überlegen und dürfte sich auch auf der schnellen Rennstrecke bei Sao Paulo durchsetzen. Am schnellsten? Vermutlich. Deshalb geht unser F1 Tipp auf Sieg Verstappen samt schnellster Runde. Bei bet365 gibt es dafür die Wettquote 1.61.

Und hinter Verstappen? Dort ist allemal für Spannung gesorgt. Von allen Aktiven gewann Lewis Hamilton am häufigsten in Brasilien und präsentierte sich zudem jüngst in guter Verfassung.

In den letzten beiden Rennen wurde er jeweils Zweiter, auch wenn in Austin danach die Disqualifikation folgte. Eine Podiumsplatzierung Hamiltons zur Quote 1.60 lässt sich als F1 Wette bei Interwetten auffinden.

Brasilien GP Quoten für Briten- und Ferrari-Duelle

Spannend wird es hinter Verstappen also vor allem bei der Frage, wer das Podium erreicht. Nach einer starken Zeit sind die McLaren zuletzt wieder etwas schwächer unterwegs. Deshalb sollte Hamilton im H2H-Duell gegen Lando Norris die Nase vorn behalten - Quote 1.72 bei Oddset .

Ebenfalls als H2H-Duell platzieren wir eine Formel 1 Wette auf das Ferrari-interne Duell zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz. Zwar ist Sainz der einzige Saisonsieger ohne Red-Bull-Untersatz, doch Leclerc schlug ihn in den letzten Wochen meist konstant. Die Quote für den Monegassen liegt bei 1.53 bei bet-at-home.

Abschließend noch eine Wette auf die Anzahl der Autos, die am Ende des Brasilien GP klassifiziert in die offizielle Wertung eingehen. 17 bis 18 war in den letzten drei Rennen und auch im Großteil des restlichen Saisonverlaufs stets eine gute Wahl.

In Brasilien gibt es bei bwin dafür die Wettquote 1.83. Die kann man mitnehmen!