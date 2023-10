5 beste Formel 1 Wetten zum Mexiko GP

Beim Großen Preis von Mexiko präsentiert sich einmal mehr der Weltmeister. Max Verstappen hat den Titel vorzeitig klar gemacht und geht als dreifacher GP-Sieger.

Dennoch ist das Rennen durch das Baseball-Stadion in der Hauptstadt Mexiko-Stadt immer ein Spektakel.

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Mexiko GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Mexiko GP:

Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Mexiko GP?

Auch beim Mexiko GP ist ein Fahrer wieder der große Favorit: der alte und neue Weltmeister Max Verstappen. Die Quoten für seinen 16. Saisonsieg fallen verschwindend gering aus.

Doch irgendwann muss nach menschlichem Ermessen einmal ein schwächeres Rennen folgen? Vielleicht ist es ja in Mexiko der Fall.

Der konstanteste Fahrer der letzten Wochen und Monate war neben Verstappen dabei zweifelsohne Lando Norris. Im McLaren stand er in den letzten vier Rennen stets auf dem Podest.

Die Formel 1 Wette auf einen Norris-Sieg gibt es bei bet365 zur Wettquote 19.0. Wer sich weniger weit aus dem Fenster lehnen möchte, wettet auf eine Top-3 Platzierung des Briten zur Wettquote 2.40 samt Oddset Online Bonus.

Spannende Mexiko GP Quoten für Ocon & Co.

Und wer vervollständigt das Podest abseits von Norris und vermutlich Verstappen noch? Hier wirft vor allem Lewis Hamilton nach Platz 2 in Texas seinen Hut in den Ring. Dass er am Ende disqualifiziert wurde, sollte ihm im Hinblick auf die Mexiko GP Wetten nicht schaden. Die Quote für einen Top-3 Platz liegt bei bwin bei 1.60.

Die schnellste Runde ist ebenfalls eine spannende Wette für den Mexiko Grand Prix. Achtmal in 18 Rennen ging sie bisher an Max Verstappen. Sollte der Niederländer am Ende tatsächlich Norris jagen, ist das Erreichen der neunten Bestzeit sogar wahrscheinlich. Die Quote dafür beträgt bei bet-at-home 1.64.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Abschließend fällt der Blick beim Formel 1 Rennen von Mexiko noch auf die Frage, wer am Ende nicht das Ziel erreichen könnte. In dieser Statistik macht insbesondere Esteban Ocon in der Saison 2023 auf sich aufmerksam.

Bereits sechs Ausfälle stehen beim Franzosen in der Bilanz - mehr hat kein anderer Fahrer zu bieten. Die Quote von 5.75 bei Interwetten ist das Risiko allemal wert.