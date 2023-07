5 beste Formel 1 Wetten zum Spa GP

Während es parallel in den Frauen WM Wetten rund geht, findet am 30. Juli der Große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps statt. Dabei könnte es zum ersten Mal seit Längerem wieder ein Regen-Chaos geben. Kann Max Verstappen den Wetterbedingungen und einer Startplatz-Strafe trotzen?

Beste Formel 1 Wetten zum Spa GP:

Beste Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Belgien GP?

Die große Frage vor dem Belgien GP in Spa lautet: Wer kann Max Verstappen aufhalten? Nach sieben Siegen in Folge scheint die Antwort darauf „keiner“ zu lauten. Doch in den Spa GP Wetten startet er mit fünf Startplätzen Strafe. Dazu kommt die unsichere Wetterlage. Dennoch gehen wir davon aus, dass der Vorteil des Weltmeisters einfach zu groß ist. Die beste Quote für einen Sieg des Niederländers gibt es bei bet-at-home mit 1.38.