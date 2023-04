Frankfurt - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Frankfurt - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.04.2023 lautet: Frankfurt ist alarmiert. Im Falle einer weiteren Niederlage rückt das internationale Geschäft in weite Ferne. Trotz allem ist gegen Gladbach nicht zwingend mit einem Sieg zu rechnen. Vielmehr trauen wir beiden Teams ein Tor zu.

Auch in Leverkusen gab es für die Eintracht beim verdienten 1:3 nichts zu holen. Dabei präsentierte sich Frankfurt über weite Strecken offensiv harmlos und ließ die letzte Entschlossenheit im Abschluss vermissen. Bereits zur Pause lagen die Gäste mit 0:2 in Rückstand und taten sich auch nach dem Seitenwechsel schwer.

Die Schützlinge von Trainer Daniel Farke können doch noch gewinnen. Eine Tatsache, die durch das 2:0 im Borussia-Park gegen Wolfsburg bestätigt wurde. Wenngleich mit Hilfe von Wolfsburg-Keeper Casteels, der mit einem schlampigen Pass das 1:0 durch Ngoumou einleitete. In einem Match auf mäßigem Niveau sorgte letztlich nach der Pause Gladbachs Goalgetter Marcus Thuram für den Endstand.

Anders als die Buchmacher sehen wir in diesem Kräftemessen keinen Favoriten. Aufgrund defensiver Unzulänglichkeiten beider Konkurrenten bietet sich der Markt „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,60 bei NEObet an.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Gladbach auf „Beide Teams treffen“:

Frankfurt traf in über 90 Prozent der Bundesliga-Heimspiele.

Gladbach hat mit dem 2:0 gegen Wolfsburg neues Selbstvertrauen getankt.

8 der letzten 9 Begegnungen zwischen beiden Bundesligisten endeten unabhängig vom Spielort mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Gladbach Quoten Analyse:

Wie bereits eingangs erwähnt, schließen wir uns in der Frankfurt Gladbach Prognose nicht unbedingt der Einschätzung der Wettanbieter an.

Kurzum drängen diese nämlich die Hausherren aus Hessen in die Favoritenrolle und servieren für den Heimsieg eine Quote in Höhe von durchschnittlich 1,75. Bemerkenswert, da die Eintracht seit Januar 2018 zu Hause nicht mehr gegen Gladbach gewinnen konnte (3U, 1N). Generell ging nur eines der vergangenen neun direkten Pflichtspiel-Duelle im Deutsche Bank Park an die Gastgeber (5U, 3N).

Frankfurt vs Gladbach Prognose: „Behält Frankfurt Rang 6 im Visier?“

Oliver Glasner steht bei den Hessen gehörig unter Druck. Seit nunmehr sechs Liga-Ansetzungen wartet die Elf des 48-jährigen Österreichers auf ein Erfolgserlebnis. Einzig der zwischenzeitliche 2:0-Triumph im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Union Berlin war als Lichtblick zu betrachten und schafft weiterhin die Möglichkeit auf einen Titel bzw. zur Qualifikation für das internationale Geschäft.

Aufgrund der 1:3-Pleite gegen Leverkusen musste Rang 6 nämlich an die Werkself abgegeben werden. Der Rückstand ist aber nur auf zwei Punkte bemessen. Als Lichtblick gelten die vergangenen Heimspiele. Im Deutsche Bank Park sind die Hessen seit nunmehr sechs Begegnungen ungeschlagen und blicken auf vier Siege und zwei Remis zurück, wenngleich jüngst gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Bochum oder Stuttgart zu Hause Punkte liegen gelassen wurden.

Nur fünf der 13 Ansetzungen vor heimischer Kulisse führten zu einem „Clean Sheet“. Offensiv muss sich die Eintracht im eigenen Haus keine Vorwürfe machen und versäumte lediglich in einem Heimspiel einen eigenen Treffer. 28 erzielte Heimtore attestieren ein gesundes Maß an Durchschlagskraft.

Gladbach-Coach Daniel Farke durfte jüngst aufgrund des 2:0 gegen Wolfsburg durchatmen. Dennoch hängt die Fohlen-Elf den eigenen Erwartungen deutlich hinterher und rangiert wie bereits im vergangenen Fußballjahr auf Rang zehn der Tabelle. Der Traum von der Champions League wie damals unter Marco Rose bzw. der Europa League wird in dieser Spielzeit unerfüllt bleiben.

Frankfurt - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:3 Leverkusen (BL, A), 2:0 Union Berlin (Pokal, H), 1:1 Bochum (BL, H), 0:2 Union Berlin (BL, A), 0:3 Neapel (CL, A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:0 Wolfsburg (BL, H), 0:0 Köln (BL, A), 2:2 Bremen (BL, H), 0:3 Leipzig (BL, A), 0:0 Freiburg (BL, H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Gladbach: 3:1 (BL, A), 1:1 (BL, H), 3:2 (BL, A), 0:4 (BL, A), 3:3 (BL, H)

Ein Indikator für die durchwachsenen Leistungen ist die Auswärtsschwäche der Borussen. Nur eines der insgesamt 13 Fernduelle in der Bundesliga brachte drei Punkte als Ertrag mit sich. Dem 4:1 in Hoffenheim stehen sieben Niederlagen und fünf Remis gegenüber. Farke muss die offensive Harmlosigkeit in den gegnerischen Stadien abstellen. In Mainz, Leipzig und zuletzt Köln ging jeglicher Offensivdrang verloren.

Ein Lichtblick ist aber Marcus Thuram. Der 25-jährige Franzose wurde in dieser Saison immer wieder von Formschwankungen geplagt, ließ aber gegen Wolfsburg mit seinem Treffer aufhorchen.

In der Hinrunde behielten die Hessen durch ein souveränes 3:1 im Borussia-Park die Oberhand.

Unser Frankfurt - Gladbach Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Konkurrenten waren zuletzt minder erfolgreich, wenngleich Gladbach zumindest einen glücklichen Sieg über Wolfsburg verbuchte. Frankfurts Coach Oliver Glasner sucht im 89. Eintracht-Spiel unter seiner Leitung nach dem Erfolg. Vermutlich lässt er im 3-4-2-1 auflaufen. Dabei verkörpert Randal Kolo Muani den Neuner. Mit zwölf Bundesliga-Toren und weiteren zehn Vorlagen soll er die Abwehr der Gäste zum Zittern bringen.

Gladbach-Coach Farke dürfte am Erfolgsrezept gegen Wolfsburg festhalten und im 4-2-3-1 agieren lassen, mit Marcus Thuram als Mittelstürmer. Dieser hat sogar einen Treffer mehr auf dem Konto als Kolo Muani. Hinten agiert die Viererkette mit Ramy Bensebaini, Nico Elvedi, Ko Itakura und Joe Scally. Diese funktionierte in der Vergangenheit aber nicht immer.