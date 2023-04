Kaiserslautern - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Kaiserslautern - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.04.2023 lautet: Im Duell zweier Traditionsvereine haben die Gäste am Samstagabend mit ihrer Qualität und dank der Tatsache, dass es für sie im Endspurt noch um etwas geht, die Nase vorne.

In der Saison 2022/23 spielen die beiden Traditionsvereine 1. FC Kaiserslautern und Hamburger SV nach 44 gemeinsamen Bundesliga-Jahren erstmals gemeinsam im deutschen Fußball-Unterhaus. Am 28. Spieltag reist der HSV dabei zum ersten Mal seit elf Jahren auf den Betzenberg. Während die Pfälzer ihr Saisonziel „Klassenerhalt“ schon erreicht haben, kämpfen die Rothosen noch um die Rückkehr in die erste Liga. Im direkten Duell am Samstagabend um 20:30 Uhr sind die Gäste für die Buchmacher die leichten Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,05 bei Admiralbet die Wette „Sieg HSV“.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs HSV auf „Sieg HSV“:

Kaiserslautern feierte an den vergangenen 8 Spieltagen nur einen Sieg

Der HSV ist die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga

Die Pfälzer warten seit 19 Jahren auf einen Erfolg gegen die Rothosen

Kaiserslautern vs HSV Quoten Analyse:

Wenn ein Aufstiegskandidat bei einem Liga-Neuling zu Gast ist, ist die Ausgangslage recht deutlich. Das ist auch bei der Kaiserslautern vs HSV Prognose nicht anders.

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,03 sind die Rothosen die Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es bei den Buchmachern Quoten im Schnitt von 3,40.

Kaiserslautern vs HSV Prognose: Bleibt der HSV am Boden?

Mit dem sensationellen Last-Minute-Remis gegen Heidenheim, bei dem der FCK ab der dritten Minute der Nachspielzeit noch einen 0:2-Rückstand aufholte, hatte der Aufsteiger endlich die „40-Punkte-Marke“ geknackt. Eine wirkliche Trendwende brachte der Erfolg aber nicht. Am Samstag setzte es mit dem 0:1 in Braunschweig die fünfte Auswärtsniederlage in Serie ohne eigenen Treffer.

Trainer Dirk Schuster vermisste in dieser Partie die Basics. In den vergangenen acht Spielen gingen die Pfälzer nur einmal als Sieger vom Feld. So scheint die Luft bei den Roten Teufeln etwas raus zu sein. In 13 Heimspielen stehen aber nur zwei Niederlagen zu Buche. In der Auswärtstabelle belegt Lautern mit 19 Zählern aus 14 Partien einen guten vierten Platz.

Nach nur zwei Punkten aus drei Ligaspielen wurde die Stimmung rund um den HSV zuletzt wieder etwas ungemütlicher. Mit dem höchsten Sieg der Zweitliga-Geschichte am Samstag setzten die Hamburger aber zur richtigen Zeit ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf. Nach nervösem Beginn zeigten die Hausherren viel Spielfreude und Lust. Da Heidenheim eine Heimpleite gegen St. Pauli hinnehmen musste, kletterten die Männer von Coach Tim Walter mit diesem Dreier wieder auf Rang 2.

Bei den Rothosen bleibt man aber trotz des 6:1 gegen Hannover vorsichtig. Nach der vorletzten überzeugenden Leistung, dem 3:0 daheim gegen Nürnberg Anfang März, war die Mannschaft auch in eine kleine Krise gerutscht. So dürfe man nun auch den Erfolg gegen die 96er nicht überbewerten, sonst würde der Verein womöglich auch den fünften aussichtsreichen Anlauf in Richtung Bundesliga nicht ins Ziel bringen.

Kaiserslautern - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:1 Braunschweig (A), 2:2 Heidenheim (H), 0:2 Darmstadt (A), 2:2 Sandhausen (H), 0:2 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 6:1 Hannover (H), 2:2 Düsseldorf (A), 1:2 Braunschweig (H), 0:0 Kiel (H); 2:4 KSC (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs HSV: 1:1 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:2 (A)

Dieses Duell gab es schon 94 Mal. Die Hamburger haben mit 43 Siegen zu 28 Niederlagen in der Bilanz die Nase vorne. In der Pfalz nahm der HSV in 47 Versuchen aber nur zwölf Mal alle Punkte mit nach Hause, bei 22 Pleiten. Seit acht Pflichtspielen sind die Norddeutschen gegen die Roten Teufel ungeschlagen. Drei der letzten vier Vergleiche endeten mit einem 1:1, so auch das Hinspiel im Volksparkstadion. Kaiserslautern hat letztmals vor 19 Jahren gegen die Hanseaten gewonnen.

Unser Kaiserslautern - HSV Tipp: Sieg HSV

Sicherlich ist Kaiserslautern seit sechs Heimspielen ungeschlagen. Doch das 2:2 gegen Heidenheim am vorletzten Spieltag war natürlich extrem glücklich. Da bei den Pfälzern nach dem vorzeitig erreichten Klassenerhalt die Luft etwas raus ist, trauen wir den Roten Teufeln nicht noch so eine Energieleistung zu. Am Ende müssten sich die Gäste durchsetzen.