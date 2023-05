Mainz - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Mainz - VfB Stuttgart Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.05.2023 lautet: Unter Sebastian Hoeneß haben die Schwaben 1,50 Punkte pro Spiel gesammelt. Außerdem fielen in den sechs Begegnungen unter dem neuen Trainer 3,50 Tore pro Spiel.

Seit sechs Spieltagen hat Sebastian Hoeneß das Amt als Trainer der Schwaben inne. Unter ihm gelingen dem VfB endlich die lang erhofften Resultate. Zudem fielen in diesem Zeitraum 3,50 Tore pro Spiel der Stuttgarter. Den Hausherren ging in den vergangenen Wochen die Luft aus - sie verloren drei Spiele in Folge und kassierten jeweils drei Treffer. Gleichzeitig steht der FSV vor einem neuen Torrekord. Wir erwarten eine abwechslungsreiche Partie, in der beide Mannschaften treffen und Über 2,5 Tore fallen werden. Bet365 bietet für diesen Fall eine Quote von 1,95 an.

Darum tippen wir bei Mainz vs VfB Stuttgart auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“:

Mainz erzielte 9 Standardtore in der Rückrunde (3.) - seit Sebastian Hoeneß im Amt ist, kassierte kein Team mehr Tore nach einem ruhenden Ball als der VfB (6).

In Mainz trafen zu 62 Prozent beide Mannschaften - dieselbe Rate, wie für Spiele mit Über 2,5 Toren.

Unter Sebastian Hoeneß endeten 4 von 6 Bundesliga-Spielen der Stuttgarter mit Über 2,5 Toren und Treffern auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Wenngleich die 05er mit 16 Punkten Abstand vor dem VfB Stuttgart positioniert sind, finden wir für diese Begegnung eine ausgeglichene Quotenverteilung. Eine Erklärung dieser Wettquoten sehen wir in den Formkurven.

Beide Mannschaften sammelten im Laufe der vergangenen acht Spieltage 1,13 Punkte pro Partie. Zudem verlor das Team von Bo Svensson drei Spiele in Serie.

Seid ihr auf der Suche nach Buchmachern mit passenden Sportwetten Apps, findet ihr bei unserem Vergleich die nötigen Informationen. Im Anschluss könnt ihr in den Wett-Apps mit Quoten zwischen 2,40 und 2,60 für einen Sieg der Hausherren rechnen. Bei einer Wette auf einen Erfolg der Schwaben reichen die Quoten bis zu 2,75.

Mainz vs VfB Stuttgart Prognose: „Punkte und torreiche Spiele unter Hoeneß“

Seit dem Trainerwechsel zu Sebastian Hoeneß haben sich Stuttgarts Chancen auf den Klassenerhalt massiv verbessert. Unter dem neuen Trainer verlor der VfB nur eine der sechs Begegnungen in der Liga. Der Punkteschnitt von 1,50 Zählern pro Partie lässt die Hoffnungen auf ein weiteres Jahr in der Bundesliga wieder aufleben.

Das Potenzial dieser Mannschaft war bereits unter seinem Vorgänger Bruno Labbadia zu erkennen, nur fehlten die entsprechenden Resultate. Hoeneß hat den jungen Wilden wieder neues Leben eingehaucht und den Fans torreiche Spiele beschert: Unter ihm endeten vier der sechs Ligaspiele mit Über 2,5 Toren und Treffern auf beiden Seiten.

Im Schnitt bekam das Publikum in diesen sechs Partien 3,50 Tore pro Spiel zu sehen. Auf die gesamte Saison gesehen, endeten die Gastauftritte der Schwaben mit durchschnittlich 3,25 Toren pro Partie.

Ein offensichtliches Manko besteht weiterhin: Seit Hoeneß die Schwaben trainiert, kassierte keine Mannschaft mehr Gegentore nach einem Standard als der VfB (6). Die letzten vier Gegentore fielen allesamt nach einem ruhenden Ball.

Diese Schwäche könnte gegen die 05er zu einem Problem werden, denn Mainz erzielte in der zweiten Saisonhälfte bereits neun Tore nach einem ruhenden Ball. Mehr Erfolg hatten nur der SC Freiburg und Borussia Dortmund (jeweils 12 Tore).

Mainz - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:3 Frankfurt (A), 2:3 Schalke (H), 0:3 Wolfsburg (A), 3:1 Bayern (H), 1:1 Köln (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:1 Leverkusen (H), 1:2 Hertha (A), 2:3 Frankfurt (H), 2:1 Gladbach (H), 1:1 Augsburg (A).

Letzte 5 Spiele Mainz vs. VfB Stuttgart: 1:1 (A), 0:0 (H), 1:2 (A), 0:2 (A), 1:4 (H).

Mainz 05 ist ein unangenehmer Gegner, der seine Kontrahenten in viele Zweikämpfe verwickelt. Pro Spiel tragen die Akteure des FSV 216 Duelle auf dem Feld aus - Bundesliga-Höchstwert!

Ihre intensive Spielweise forderte in den letzten Partien den erwarteten Tribut: Die Mainzer verloren zuletzt drei Spiele in Folge, in denen sie jeweils drei Gegentore kassierten.

Auf der anderen Seite sind die Spieler von Bo Svensson in dieser Spielzeit so torhungrig wie sonst nur selten. Aktuell stehen die 05er bei 51 erzielten Toren. Knacken sie in den übrigen beiden Begegnungen die Marke von 52 Treffern, winkt ein neuer Vereinsrekord mit den meisten Treffern in einer Saison.

Ihr habt die Möglichkeit, Bet365 Wetten mit PayPal abzuwickeln. So könnt ihr bei diesem Buchmacher euer Guthaben aufladen, eine Wette auf „Mainz Über 1,5 Tore“ platzieren und dafür eine Quote von 2,10 abräumen.

Zurück zu unserer Empfehlung für dieses Spiel. Abschließend werfen wir unser Augenmerk auf die vergangenen Aufeinandertreffen. Passenderweise trennten sich beide Mannschaften in fünf der letzten neun Duelle mit Über 2,5 Toren und gleichzeitig Toren auf beiden Seiten.

Unser Mainz - VfB Stuttgart Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Auswärtsspiele der Schwaben wurden bisher regelmäßig von einigen Treffern begleitet. Im Schnitt endeten nicht nur 75 Prozent ihrer Gastauftritte mit Über 2,5 Toren, sondern ebenso mit Toren für beide Teams.