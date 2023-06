Nations League Endrunde 2023: Gratiswetten & Bonusangebote

In der Nations League spielen noch vier Teams um den Einzug ins Finale: die Niederlande, Kroatien, Spanien und Italien. Titelverteidiger Frankreich hat es hingegen nicht in die Endrunde geschafft.

Wer gewinnt die Nations League 2023?

In den Halbfinalpartien treffen am Mittwoch die Niederlande und Kroatien und am Donnerstag Spanien und Italien aufeinander. Das Spiel um Platz 3 folgt am Freitag, das Finale ist für Sonntag angesetzt. Die gesamte Endrunde wird in den Niederlanden ausgetragen.