NFL Preseason Week 2 Spielplan & beste Wetten

Der Start in die NFL Preseason brachte einige spannende Spiele in Week 1 mit sich, während andere noch sommerlich freundschaftlich geführt wurden.

Die besten Wetten zu Week 2 der NFL Preseason:

NFL Preseason: Welche Wettquoten heute anspielen?

Zwei Sieger aus Week 1 treffen in Detroit aufeinander. Die Lions treffen auf die Jacksonville Jaguars und beide Offenses sprechen eigentlich für ein offensivfreudiges Spiel. Gibt es mehr als 39,5 Punkte zu sehen, ist unsere Wette bei bet-at-home zur Quote 1.87 gewonnen.

In New York empfangen die Giants die Carolina Panthers. Auch wenn die Giants selbst keine gute Week 1 der Preseason hatten, waren die Panthers gegen die Lions noch desaströser unterwegs und konnten ihren jungen Quarterback Bryce Young nicht schützen.

Was machen die letzten Super Bowl Champions?

Die Tampa Bay Buccaneers in der Nach-Brady-Zeit haben in der Preseason den Vorteil, dass es ein Quarterback-Duell zwischen Baker Mayfield und Kyle Trask gibt. Beide müssen gegen die New York Jets Vollgas geben, was sich positiv auf die Leistung der Mannschaft auswirken sollte. Den Bucs-Sieg gibt es bei bwin zur Quote 2.20.