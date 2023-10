Rugby WM Viertelfinale Wetten: Wer kommt ins Halbfinale?

Am Wochenende steht bei der Rugby WM 2023 das Viertelfinale auf dem Spielplan. In vier Spielen verbleiben die acht besten Mannschaften der Welt.

Mit Irland - Neuseeland und Frankreich - Südafrika haben es vor allem zwei Spiele in sich, in denen die vier Top-Favoriten in den Rugby WM Wettquoten direkt aufeinander treffen.