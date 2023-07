Sinner - Safiullin Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Sinner - Safiullin Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Jannik Sinner ist in Wimbledon an Nummer 8 gesetzt und wird dieser Rolle bisher auch voll und ganz gerecht. Im Viertelfinale muss der Favorit aber wohl über mindestens 4 Sätze gehen.

Jannik Sinner stand schon bei allen Grand-Slam-Turnieren im Viertelfinale. Dieses Ergebnis glückte dem Italiener nun auch in Wimbledon 2023. Doch jetzt möchte der Südtiroler endlich erstmals in ein Major-Halbfinale einziehen. In vier vorherigen Versuchen war die amtierende Nummer 8 der Welt immer in der Runde der letzten Acht gescheitert. Voraussichtlich am Dienstag bekommt es Sinner bei den All England Championships mit dem Russen Roman Safiullin zu tun. Die Wettquoten schlagen sich hier klar auf die Seite des Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei NEObet für die Wette „Über 3,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Sinner vs Safiullin auf „Über 3,5 Sätze“:

Sinner stand noch nie in einem Grand-Slam-Halbfinale.

Safiullin steht 2023 auf Gras bei einer Bilanz von 9:3.

Der Russe hat seit Runde 2 nur einen Satz verloren.

Sinner vs Safiullin Quoten Analyse:

Vor dem Wimbledon-Turnier lag Jannik Sinner in der Weltrangliste auf Platz 8, während Roman Safiullin lediglich auf Rang 92 geführt wurde. So ergibt sich auch die klare Einschätzung der Deutschen Wettanbieter bei der Sinner vs Safiullin Prognose. Für einen Sieg des Südtirolers gibt es lediglich Quoten im Schnitt von 1.15. Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen des Russen mit durchschnittlichen Quoten von 5.48 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Safiullin Prognose: Kann der Debütant den Favoriten ärgern?

Das Jahr 2023 hatte für Jannik Sinner mit dem Sieg beim ATP 250 in Montpellier und dem Finaleinzug beim ATP 500 in Rotterdam gut begonnen. Danach folgten zwei Masters-Halbfinale (Indian Wells und Monte Carlo) sowie ein Masters-Endspiel (Miami). Beim Masters in Rom und bei den French Open schied der 21-jährige dann allerdings überraschend früh aus. Auf Gras in Hertogenbosch und in Halle reichte es fürs Viertelfinale, wo es aber 2-Satz-Pleiten gegen Ruusuvuori (ATP Nr. 37) und Bublik (ATP Nr. 26) setzte.

Bei SW19 ließ der Italiener gegen Cerundolo (ATP Nr. 111), Schwartzman (ATP Nr. 98), Halys (ATP Nr. 79) und Galan (ATP Nr. 85) nur einen Satz liegen. Im Achtelfinale konnte Sinner vor allem mit seinem Service überzeugen und gewann 41 von 48 Punkten nach seinem ersten Aufschlag. Damit steht der Südtiroler in Wimbledon zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale. Im Vorjahr musste sich Sinner in der Runde der letzten 8 in fünf Sätzen Novak Djokovic geschlagen geben.

Roman Safiullin begann seine Karriere als Tennisprofi im Jahr 2015 und gewann 2020 seinen ersten Challenger-Titel. 2021 folgten die ersten Grand-Slam-Teilnahmen bei den Australian und French Open. 2022 stand der Russe erstmals in einem ATP-Halbfinale und feierte auch den ersten Sieg gegen einen Top-10-Player. In diesem Jahr spielte der 25-jährige sein erstes Wimbledon-Turnier und zog auch gleich ins Viertelfinale ein. Das war bei dem Grand Slam seit 2014 keinem Debütanten mehr gelungen.

Auf dem Weg in die Runde der letzten Acht setzte sich der Profi aus Podolsk gegen Bautista-Agut (ATP Nr. 23), Moutet (ATP Nr. 71), Pella (ATP Nr. 308) und Shapovalov (ATP Nr. 29) durch. In Runde 1 musste Safiullin über 5 Sätze gehen, im Achtelfinale über 4 Sätze. Mit diesem Erfolg ist der Russe in der Weltrangliste schon von Platz 92 auf 43 geklettert. 2023 hat der 25-jährige 29 Siege und 16 Niederlagen in der Bilanz stehen. Auf Gras lautet die Statistik 9:3.

Sinner - Safiullin Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Galan, 3:1 Halys, 3:0 Schwartzman, 3:0 Cerundolo, 0:1 Bublik

● Letzte 5 Spiele Safiullin: 3:1 Shapovalov, 3:0 Pella, 3:0 Moutet, 3:2 Bautista-Agut, 0:2 Harris

● Letzte Spiele Sinner vs Safiullin: 2:0

Beim ATP Cup 2022 standen sich beide Spieler zum ersten und bisher einzigen Mal gegenüber. Hier setzte sich Sinner mit 7:6 und 6:3 durch.

Unser Sinner vs Safiullin Tipp: Über 3,5 Sätze

Schaut man auf die Weltrangliste und die Erfahrung bei Grand Slams spricht hier vieles für Sinner. Auch scheint der Italiener seine kleine Schwächephase von Mai und Juni überwunden zu haben. Doch Safiullin hat seit der zweiten Runde nur einen Satz liegengelassen und spielt im Wimbledon erfrischend und unbekümmert auf. So geht diese Partie unserer Meinung nach mindestens über 4 Sätze.