USA - Deutschland: Gratiswetten & Bonusangebote zum Testspiel

Nach der Entlassung von Hansi Flick wurde Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer vorgestellt. In der ersten Länderspielpause unter Nagelsmann geht es auf Amerika-Reise.

USA - Deutschland: Sorgt Nagelsmann für den DFB-Aufschwung?

Bei seinem Debüt als Bundestrainer kommt es am Samstag im Rentschler Field in Hartford zur Begegnung USA - Deutschland. Auf dem Papier ist die DFB-Elf zwar favorisiert, sie konnten allerdings in diesem Jahr nur zwei der sieben Länderspiele gewinnen.