Wer gewinnt den Giro d’Italia 2023? Favoriten & Wettquoten

Der Giro d‘Italia 2023 (6. bis 28. Mai) ist die erste der drei großen Landesrundfahrten in diesem Jahr und so hoch hochkarätig besetzt wie schon seit Jahren nicht mehr. Deshalb ist die Liste der Giro 2023 Favoriten auch lang und durchaus prominent besetzt.

Giro d‘Italia 2023 Favoriten & Wettquoten:

Das sind die Giro d‘Italia Favoriten 2023

Primoz Roglic

Der 32-jährige Slowene hat von 2019 bis 2021 gleich drei Mal die Vuelta Espana gewonnen und war auch schon beim Giro d‘Italia als Dritter (2019) und bei der Tour de France als Zweiter (2020) in der Gesamtwertung auf dem Siegerpodest. Große Rundfahrten kann er also.

Remco Evenepoel

Geraint Thomas

Deshalb gehört Thomas auch in den engen Kreis der Giro 2023 Favoriten. Noch dazu, da viele Experten mit ihm rechnen. Im Frühjahr hat sich der Kapitän der Ineos-Mannschaft sehr zurückhaltend gezeigt, was viele nur als Bluff sehen - denn Geraint Thomas ist ein robuster Berg- und ein starker Zeitfahrer. So gesehen passt der Etappenplan dieser Italien-Rundfahrt zu ihm.

Weitere Giro Favoriten 2023

Mit Aleksandr Vlasov aus dem deutschen Bora-hansgrohe Team gibt es einen Kletterspezialisten, der in den letzten Jahren beim Giro mit Rang vier 2021 und bei der Tour mit Platz fünf 2022 aufgezeigt hat. Dazu kommt mit Joao Almeida (UAE-Team) ein starker Rundfahrer, der in diesem Jahr bei Tirreno – Adriatico und der Katalonien-Rundfahrt in der Gesamtwertung in die Top-3 gekommen ist.