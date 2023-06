Wer gewinnt MotoGP in Assen? Favoriten & Wettquoten

Am 25. Juni findet mit dem Großen Preis der Niederlande das achte MotoGP-Saisonrennen statt. Auf dem TT Circuit Assen, der „Cathedral of Speed“ erwartet alle Motorsport-Fans wieder ein großes Spektakel.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Assen GP?

Assen GP Wetten: Bagnaia wieder Favorit

Die Konkurrenten in den Niederlande GP Quoten

Herausforderer Nummer 1 in den Assen GP Quoten ist am Wochenende der Spanier Jorge Martin. Keiner ist derzeit besser in Form als er, der am Sachsenring sowohl Sprint als auch Rennen gewann. Damit arbeitete er sich auf seiner Ducati auf den zweiten Rang in der Fahrer-WM vor.