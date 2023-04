1860 München - Bayreuth Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser 1860 München - Bayreuth Tipp zum 3. Liga Spiel am 22.04.2023 lautet: Aufsteiger Bayreuth braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend Siege. Zu Gast bei den Löwen ist am Samstag aber nicht mehr als ein Punkt drin.

Nach dem Einsetzen des Abwärtstrends Ende Oktober musste der TSV 1860 seine Aufstiegshoffnungen schon vor einer Weile begraben. Danach nahmen die Münchner die Qualifikation für den DFB-Pokal als neues „Minimalziel“ in den Fokus. In den letzten 30 Jahren haben die Löwen nur zweimal die Teilnahme am Pokal verpasst (1993/94 und 2019/20). Doch nach dem vergangenen Spieltag beträgt der Rückstand auf Platz fünf auch schon satte zehn Punkte. Über den Landespokal können sich die Sechziger ebenfalls nicht mehr qualifizieren, da man dort im Viertelfinale am Regionalligisten FV Illertissen scheiterte. Am Samstag steht für die Männer von Coach Jacobacci das Heimspiel gegen Aufsteiger Bayreuth an. Die Wettquoten gehen recht sicher von einem Heimsieg aus. Wir spielen mit einer Quote von 1,90 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei 1860 München vs Bayreuth auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Die SpVgg ist das drittschlechteste Auswärtsteam in der 3. Liga

Bayreuth hat die zweitschwächste Auswärts-Offensive (12 Tore in 16 Spielen)

1860 hat in den letzten 6 Heimspielen nur einmal mehr als einen Treffer erzielt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

1860 München vs Bayreuth Quoten Analyse:

Der Aufsteiger liegt sechs Spieltage vor dem Saisonende vier Zähler hinter dem rettenden Ufer. Die Sechziger wurden hingegen ins graue Mittelfeld gespült. Im Derby gegen den Aufsteiger sind die Löwen aber trotzdem die klaren Favoriten der Buchmacher mit deutscher Lizenz.

So wird bei der 1860 München vs Bayreuth Prognose ein Heimsieg nur mit Quoten im Schnitt von 1,51 belohnt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 5,44.

1860 München vs Bayreuth Prognose: Wie spielt 1860 die Saison zu Ende?

Unter Coach Maurizio Jacobacci wollte der TSV eigentlich in der Tabelle nochmal oben anklopfen. Unter dem neuen Trainer glückte aber erst im vierten Spiel mit dem 3:1 in Aue der erste Sieg. Dieser Erfolg war aber auch keine endgültige Trendwende. Danach folgten mit dem 3:1 gegen Ingolstadt und dem 3:0 gegen Osnabrück zwar zwei weitere Siege. Das 1:4 gegen BVB II und das 0:2 am Freitag bei Wehen Wiesbaden waren aber zwei weitere Rückschläge.

Beim SVWW wurde erneut deutlich, warum die Löwen in dieser Saison keine Spitzenmannschaft sind. Die Hausherren gaben den Münchnern aus einer sattelfesten Abwehr wenig Freiräume. Daran biss sich 1860 am Ende die Zähne aus. Der Vertrag mit Coach Maurizio Jacobacci soll trotzdem über den Sommer hinaus verlängert werden. Die Sechziger werden wohl mit dem Schweizer ins fünfte Jahr ihrer Drittklassigkeit gehen.

Aufsteiger Bayreuth war in dieser Saison noch nie besser als auf Rang 15 platziert. Trotzdem hält der Verein an Trainer Thomas Kleine, der im vergangenen Sommer das Amt von Aufstiegscoach Timo Rost übernommen hatte, fest. In 13 Spielen der Rückserie kommt die SpVgg auch schon auf 15 Punkte. Da die Altstädter in den 19 Partien der ersten Saisonhälfte aber nur 16 Zähler sammeln konnten, ist die Lage immer noch bedrohlich. In der jetzigen Situation helfen nur noch Siege.

Davon gab es an den vergangenen acht Spieltagen aber nur zwei. Der Aufsteiger hat mit 62 Gegentoren die schwächste Abwehr sowie mit 33 Treffern die zweitschlechteste Offensive. Keine andere Mannschaft kassierte auswärts mehr Pleiten (11). Die Statistik spricht gegen die Oberfranken: Mit maximal 31 Punkten nach 32 Spielen schaffte in der 3. Liga bisher nur Jena in der Saison 2018/19 den Klassenerhalt.

1860 München - Bayreuth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 1860 München: 0:2 Wehen Wiesbaden (A), 3:0 Osnabrück (H), 3:1 Ingolstadt (A), 1:4 BVB II (H), 3:1 Erzgebirge Aue (A)

Letzte 5 Spiele Bayreuth: 0:1 Hallescher FC (H), 1:4 Verl (A), 3:0 Meppen (H), 2:1 Dynamo Dresden (A), 1:2 Oldenburg (H)

Letzte 5 Spiele 1860 München vs Bayreuth: 0:1 (A), 4:1 (A), 3:0 (H), 1:2 (H), 3:2 (A)

Die beiden bayerischen Vereine trafen schon in 19 Pflichtspielen aufeinander. Von 1974 bis 1982 gehörten der TSV und die SpVgg sogar gemeinsam zur 2. Bundesliga. Mit zehn Siegen zu acht Niederlagen bei einem Remis haben die Münchner die Nase in der Gesamtbilanz knapp vorne. In der jüngsten Vergangenheit gab es nur drei Vergleiche.

In der Regionalliga-Saison 2017/18 feierten die Sechziger zwei Siege (3:0, 4:1). Das Hinspiel im ersten Drittliga-Aufeinandertreffen am 14. Spieltag der laufenden Spielzeit ging aber mit 1:0 an die Oberfranken.

Unser 1860 München - Bayreuth Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Aus dem Hinspiel haben die Löwen mit den Altstädtern noch eine Rechnung offen. Ob diese Revanche glückt, ist allerdings nicht ganz sicher. So siegte Bayreuth 2023 auch schon auswärts bei den formstarken Teams aus Osnabrück und Dresden. Mehr als einen Punkt trauen wir dem Aufsteiger allerdings nicht zu. Da beide Mannschaften aktuell nicht so treffsicher sind, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.