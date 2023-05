1860 München - Mannheim Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2023

Unser 1860 München - Mannheim Tipp zum 3. Liga Spiel am 18.05.2023 lautet: Im Duell zweier enttäuschter ehemaliger Aufstiegsfavoriten haben die Löwen mit dem Heimvorteil und der besseren Formkurve die Nase vorne.

Wenn es nach 1860 und dem SV Waldhof gegangen wäre, wäre im direkten Duell der beiden Teams am 37. Spieltag im Kampf um den Aufstieg noch etwas auf dem Spiel gestanden. Doch stattdessen liegen beide Traditionsvereine, die sich vor der Saison eigentlich eine Platzierung unter den Top 3 auf die Fahnen geschrieben hatten, zwei Spieltage vor dem Saisonende nur im grauen Tabellen-Mittelfeld. So können sich die Buchmacher beim „Duell der Enttäuschten“ am Freitag im Grünwalder Stadion auf keinen wirklichen Favoriten festlegen, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,68 bei Winamax für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei 1860 München vs Mannheim auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

1860 gewann die letzten 3 Heimspiele ohne Gegentreffer

Mannheim steht in der Auswärtstabelle lediglich auf Platz 17

Waldhof hat in 36 Spielen schon 61 Gegentore kassiert

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

1860 München vs Mannheim Quoten Analyse:

Nach 36 Spieltagen stehen die Gäste mit 57 Zählern auf Rang 7 und haben drei Plätze sowie neun Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Die Münchner Löwen stehen sogar zwei Plätze und vier Zähler hinter dem kommenden Gegner.

Obwohl der SVW in dieser Spielzeit auswärts so große Probleme hat, sind die Kurpfälzer mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,96 aus Sicht der Sportwettenanbieter nur die leichten Außenseiter. Für einen Erfolg der Hausherren werden hingegen Quoten im Schnitt von 2,15 bezahlt.

1860 München vs Mannheim Prognose: Abschiedsspiel für den SVW-Coach?

Ende Februar versuchten die Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Maurizio Jacobacci als Nachfolger von Cheftrainer Michael Köllner die Saison 2022/23 von 1860 noch irgendwie zu retten. Der Rückstand auf den Relegationsplatz betrug zu diesem Zeitpunkt lediglich fünf Punkte. Die Bilanz der Löwen von fünf Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen unter dem neuen Coach reichte aber nicht mehr, um im Aufstiegskampf noch ein Wörtchen mitzureden. Auch das Trostpflaster, die Quali für den DFB-Pokal, wurde verpasst.

20 Punkte und 22 Tore aus 17 Partien der Rückserie reichen im Ranking des zweiten Saisonabschnitts nur für die untere Tabellenhälfte. Zudem geht den Sechzigern zum Ende des Spiels oft die Konzentration aus. Sieben Treffer musste 1860 nach der 90. Minute schlucken. Das ist der Negativwert in der Liga. 16 der 49 Gegentore fing sich 1860 in der Schlussviertelstunde. So reichte es am Sonntag in Essen durch einen Gegentreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit auch nur zu einem 2:2-Remis.

Trainer Christian Neidhart, der in der Vorsaison Rot-Weiss Essen zurück in die 3. Liga geführt hatte, sollte in dieser Spielzeit in Mannheim für den nächsten Aufstieg sorgen. Doch nach einer am Ende enttäuschenden Spielzeit stehen die Zeichen auf Trennung. Während und nach der 1:3-Heimniederlage am Samstag gegen Aufsteiger Oldenburg hallten „Neidhart raus“-Rufe durch das Carl-Benz-Stadion. Nach dem Spiel beklagte der Coach die fehlende Unterstützung durch Vereinspräsident Bernd Beetz.

15 Niederlagen sind der schwächste Wert in den Top 11. 61 Gegentore sind sogar der viertschlechteste Wert in der gesamten 3. Liga. Dabei ist der SVW mit 43 Punkten aus 18 Spielen immer noch das beste Heimteam. Den Kurpfälzern wurde aber ihre schwache Auswärtsbilanz zum Verhängnis. In 18 Gastspielen kamen nur vier Siege und zwei Remis zustande. Lediglich drei Drittliga-Teams haben auf des Gegners Platz weniger Zähler gesammelt.

1860 München - Mannheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 1860 München: 2:2 Rot-Weiss Essen (A), 1:0 SC Freiburg II (H), 0:2 Saarbrücken (A), 2:0 Bayreuth (H), 0:2 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Mannheim: 1:3 Oldenburg (H), 1:3 Zwickau (A), 4:1 Halle (H), 1:2 Dresden (A), 3:0 Rot-Weiss Essen (A)

Letzte 5 Spiele 1860 München vs Mannheim: 1:3 (A), 0:3 (A), 1:3 (H), 2:0 (A), 5:0 (H)

Das 1:3 im Hinspiel dieser Saison war die dritte Pleite in Folge für 1860 gegen Mannheim. Nach 49 Duellen liegen die Löwen im direkten Vergleich aber noch mit 22 Siegen zu 16 Niederlagen vorne. In München konnten die Kurpfälzer in 24 Versuchen nur dreimal alle Punkte mitnehmen, bei 17 Erfolgen für die Hausherren. Schaut man nur auf die 3. Liga spricht die Bilanz mit vier Dreiern und einem Remis in sieben Duellen für den Waldhof.

Unser 1860 München - Mannheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Für Mannheim ist die Saison endgültig gelaufen. Hier stellt sich nur noch die Frage, ob man die Spielzeit mit Coach Neidhart zu Ende bringt? Im letzten Auswärtsspiel 2022/23 dürfte es wieder keinen Sieg geben. Denn während die Löwen aus den letzten drei Gastspielen nur einen Punkt holten, konnte 1860 die jüngsten drei Partien vor den eigenen Fans ohne Gegentor gewinnen. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Gegen die schwache Defensive des SVW dürften aber einige Tore fallen.