49ers - Giants Tipp, Prognose & Quoten | 22.09.2023

Schon im Vorjahr spielten die 49ers eine tolle Saison und scheiterten erst im Conference Final an den Eagles. Beim klaren Aus gegen Philly hatte allerdings das Verletzungspech San Franciscos mit dem Einsatz des vierten Quarterbacks seinen unrühmlichen Höhepunkt. In diesem Jahr ist Brock Purdy die Nummer 1 als Spielmacher und führte das Franchise zu zwei Auftaktsiegen, mit denen SF nach Week 2 in vielen Power Rankings auf Platz 1 steht.

Diesen Rang wollen die Niners im Thursday Night Game von Woche 3 gegen die Giants verteidigen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,52 bei Betano für die Wette „Sieg SF mit HC -6,5″.

Darum tippen wir bei San Francisco 49ers vs New York Giants auf „Sieg SF mit HC -6,5″:

Seit Oktober 2022 sind die 49ers ohne Heimpleite

Mit QB Purdy als Starter kommt SF in der Regular Season immer auf mindestens 30 Punkte

Die Giants sind aktuell das einzige Team in der NFL ohne einen Sack und eines von 5 Teams ohne einen Takeaway

San Francisco 49ers vs New York Giants Quoten Analyse:

Für die Buchmacher ist die Ausgangslage bei der 49ers vs Giants Prognose klar. Die Hausherren gehen mit einem Spread von 10,5 Punkten als haushoher Favorit aufs Gridiron.

So gibt es für einen Heimsieg gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,18. Auf der Gegenseite rechnen die Bookies mit Quoten im Schnitt von 4,91 nicht unbedingt mit einem Erfolg der Gäste.

San Francisco 49ers vs New York Giants Prognose: Verschläft NY wieder den Start?

Mit dem 30:7 gegen die Steelers in Week 1 setzten die 49ers gleich mal zum Auftakt der neuen Saison ein Ausrufezeichen. Am vergangenen Spieltag gegen die Rams lief nicht mehr alles rund. So verfehlte Quarterback Brock Purdy einige Deep Shots, die relativ sicher zu Touchdowns geführt hätten. Doch mit Playmakern wie Deebo Samuel, Brandon Aiyuk, George Kittle und Christian McCaffrey kann die SF-Offense auch einen etwas schwächeren Tag ihres Spielmachers kompensieren.

Die Zahlen des jungen QBs können sich immer noch sehen lassen: Mit Purdy „Under Center“ gewannen die Niners auch das siebte Regular Season-Spiel und erzielten dabei immer mindestens 30 Punkte. Purdy kommt zudem in zehn Spielen nur auf zwei INTs und zwei Lost Fumbles. Zudem überzeugte Head Coach Kyle Shanahan kurz vor der Pause mit einem mutigen Call, als er sich gegen ein Field Goal und für einen QB-Sneak zum 17:17 entschied.

Schon in Woche 1 hatten die Giants mit dem 0:40 bei den Cowboys einen wahren Horrorstart hingelegt. In Week 2 schien NY diesen Trend fortzusetzen und lag bei den Cardinals zur Pause mit 0:20 hinten. Doch in der Pause fand Head Coach Brian Daboll endlich die richtige Ansprache. „Big Blue“ kam wie ein komplett anderes Team aus der Kabine und drehte die Partie noch in einen 31:28-Sieg. Seit 1949 (damals auch gegen die Cards) konnte das Franchise so einen großen Rückstand nicht mehr aufholen.

Zwei der Touchdowns, einen auf dem Boden und einen nach einem Pass, erzielte Running Back Saquon Barkley. Im Lauf des vierten Viertels verletzte sich der Star der G-Man allerdings am Knöchel und droht vorerst auszufallen. Trainer Daboll hofft aber bis zuletzt noch auf eine Wunderheilung seines RBs bis zum Gastspiel in SF. Auf jeden Fall müssen die Giants an ihren Baustellen arbeiten. Dazu gehörten bisher vor allem die Offensive Line und der Pass Rush.

San Francisco 49ers - New York Giants Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 49ers: 30:23 Rams (A), 30:7 Steelers (A), 12:23 Chargers (H), 21:20 Broncos (H), 7:34 Raiders (A)

Letzte 5 Spiele Giants: 31:28 Cardinals (A), 0:40 Cowboys (H), 24:32 Jets (H), 21:19 Panthers (H), 16:21 Lions (A)

Letzte 5 Spiele 49ers vs Giants: 36:9 (A), 23:27 (H), 31:21 (H), 27:30 (A), 16:10 (A)

Nach 42 Duellen ist die Bilanz zwischen beiden Teams mit jeweils 21 Siegen komplett ausgeglichen. Seit dem Championship Game 2011, welches an die Giants ging, wechselten sich San Francisco und New York in sechs Duellen mit Sieg und Niederlage immer ab.

Daheim haben die Niners mit zwölf Siegen und zehn Niederlagen knapp die Nase vorne. Auf der Seite der Hausherren muss man Christian McCaffrey im Auge behalten. Der RB führt die Rushing Stats der NFL nach zwei Spielen mit 268 Yards und zwei TDs an. Erzielt CMC auch gegen die Giants einen Touchdown, wird das mit einer Quote von 1,50 belohnt.

Unser San Francisco 49ers - New York Giants Tipp: Sieg SF mit HC -6,5

Sicher tat sich SF gegen die Rams überraschend schwer. Die Giants wollen den Rückenwind aus dem Spiel gegen die Cardinals in die Bay Area mitnehmen. Doch die Niners sind ein anderes Kaliber. Gegen die Defense der 49ers, die in Week 1 gegen Pickett schon zwei INTs und fünf Sacks sowie zwei INTs gegen Stafford sammelte, wird es NY-QB Daniel Jones schwer haben. Wenn auch noch Saquon Barkley ausfällt, dürften die Gäste nicht viele Punkte einsacken. Am Ende sind die Hausherren das klar bessere Team, haben die deutlich bessere Offense und werden die Schwächen des Gegners aufdecken.