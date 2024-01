49ers - Lions Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2024

Unser San Francisco 49ers - Detroit Lions Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 29.01.2024 lautet: Wenn man so möchte, sind die Lions das einzige Überraschungsteam in den Conference Championships. In unserem Wett Tipp heute trauen wir dem Team von Dan Campbell in der Offensive weiterhin einiges zu.

Zum ersten Mal in dieser Postseason treten die Detroit Lions nicht im eigenen Stadion an. Mut macht vor allem der couragierte Auftritt von Jared Goff in den Playoffs, der in diesen entscheidenden Begegnungen bislang ein Passer Rating von 111,8 und eine Completion Percentage über 74 Prozent auflegen konnte.

Die Lions sind in dieser Saison eine Top-5-Scoring-Offense (27,5 Punkte) und erzielten in beiden bisherigen Postseason-Partien Über 21,5 Punkte. Unser Wett Tipp heute lautet: „Detroit Lions Über 21,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei San Francisco 49ers vs Detroit Lions auf „Lions Über 21,5 Punkte“:

Detroit erzielte im Schnitt bisher 27,5 Punkte pro Partie (4.) und überbot in beiden Playoff-Spielen Über 21,5 Punkte.

Inklusive der Playoffs ist die Offense der Lions nach Success Rate eine Top-5-Offensive (46,6 Prozent).

Die Lions können den 49ers mit ihrer Rushing-Offensive wehtun (4,6 Yards/Attempt).



San Francisco 49ers vs Detroit Lions Quoten Analyse:

Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren haben sich die 49ers für das NFC-Championship-Game qualifiziert. Ganz anders sind die Zahlen der Lions, die erst zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte diese Phase der Playoffs erreicht haben.

Diese Perspektive lässt uns die Siegquoten von 1,32 für einen Erfolg der 49ers verstehen. Um einen Sportwetten Bonus in diesem Spiel einzusetzen, empfehlen wir eher die Lions-Siegquoten bis 3,80 zu spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

San Francisco 49ers vs Detroit Lions Prognose: Das Laufspiel als entscheidender Faktor

Dan Campbell kann sich in dieser Saison auf die Fähigkeiten von Ben Johnson als Playcaller der Offensive verlassen. Detroit hat in diesem Jahr eine Top-5-Scoring-Offensive (27,5 pro Spiel) und die fünftbeste Success Rate aller Mannschaften im Angriff (46,6 Prozent).

Während der Regular Season hatten die Gäste einen der kreativsten und effektivsten Lauf-Angriffe der gesamten NFL, katapultierten sich mit 4,6 Yards pro Laufversuch unter die fünf besten Mannschaften dieser Kategorie.

Gerade über den Boden ist die Verteidigung des Favoriten aus San Francisco verwundbar. Im Laufe der Regular Season erlaubte die Laufverteidigung der 49ers in 26,5 Prozent ein First Down über den Boden - Rang 27 im Liga-Vergleich.

Des Weiteren zählte die Rushing-Defensive der Hausherren mit -0,03 EPA/Attempt zu den zehn schwächsten Laufverteidigungen der Liga. An dieser Stelle könnte sich Detroit einen Vorteil erarbeiten und die Basis für eine kontinuierliche Offensive aufbauen.

San Francisco 49ers - Detroit Lions Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele San Francisco 49ers: 24:21 Packers (H), 20:21 Rams (H), 27:10 Commanders (A), 19:33 Ravens (A), 45:29 Cardinals (A).

Letzte 5 Spiele Detroit Lions: 31:23 Buccaneers (H), 24:23 Rams (H), 30:20 Vikings (H), 19:20 Cowboys (A), 30:24 Vikings (A).

Letzte 5 Spiele San Francisco 49ers vs. Detroit Lions: 41:33 (A), 30:27 (H), 17:32 (A), 27:19 (H), 25:19 (A).



Zusätzlich sollte nicht vergessen werden, dass sich die 49ers in ihrem ersten Playoff-Spiel des Jahres äußerst schwer mit den Packers taten und nur mit drei Punkten Differenz gewannen (24:21).

Neben den Möglichkeiten am Boden hat Ben Johnson bereits unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Scheme offene Receiver kreieren kann. Amon-Ra St. Brown fing die drittmeisten Yards aller Spieler (1.702) und Sam LaPorta griff mehr Touchdowns (10) als jeder andere Tight End der NFL ab.

Auf dem Papier sind die 49ers mit ihrem Heimvorteil und der deutlich größeren Erfahrung in den Playoffs der klare Favorit, doch ein Handicap mit mehr als einem Touchdown Unterschied halten wir für überzogen.

Bleibt ihr bei Buchmacher Interwetten, könnt ihr für einen „Sieg Detroit Lions (HC +7,5)“ eine Quote von 1,80 spielen. Besonders wenn die Defensive weiterhin auf dem Niveau der vorangegangenen beiden Playoff-Begegnungen spielt (jeweils 23 Punkte erlaubt), sollte Detroit dieses Duell enger halten können, als es viele Sportwettenanbieter erwarten.

Unser San Francisco 49ers - Detroit Lions Tipp: Detroit Lions Über 21,5 Punkte

Die 49ers sind bis zum jetzigen Zeitpunkt definitiv die schwerste Playoff-Aufgabe für die Lions. Dennoch überzeugte Detroit in den vorangegangenen Duellen und kann sich sowohl auf das Run-Game als auch auf die Form von Jared Goff verlassen. Für eine der besten Offensiven der NFL sind Über 21,5 Punkte durchaus realistisch.