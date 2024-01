49ers - Packers Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2024

Unser 49ers - Packers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 21.01.2024 lautet: Nach dem überraschenden Erfolg von Green Bay gegen die Cowboys muss San Francisco gewarnt sein. Doch im Wett Tipp heute setzen wir trotzdem auf den Nummer-1-Seed der NFC.

Die Packers sind eine der Überraschungen der NFL-Saison 2023/24. Im ersten Jahr ohne Quarterback Aaron Rodgers hat Green Bay die Divisional Playoffs erreicht. Nun treffen Jordan Love und Co. aber auf die 49ers, den No-1-Seed der NFC. Mit dem zehnten Playoff-Duell zwischen beiden Teams wird ein neuer NFL-Rekord aufgestellt. Den letzten Playoff-Sieg gegen SF feierte GB im Jahr 2002. Danach schied man in der Postseason viermal in Folge gegen die 49ers aus. Setzt sich diese Serie fort?

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000 für den Wett Tipp heute „Sieg 49ers mit HC -8,5″.

Darum tippen wir bei 49ers vs Packers auf „Sieg 49ers mit HC -8,5″:

SF hat die letzten 4 Playoff-Duelle gegen die Packers alle gewonnen

Die 49ers-Offense steht bei Rush Yards und Points scored jeweils auf Rang 3

Die 49ers-Defense belegt bei Rush Yards against und Points allowed auch jeweils den 3. Platz

49ers vs Packers Quoten Analyse:

Die Hausherren werden von den besten Buchmachern bei der 49ers vs Packers Prognose mit einem Spread von -10 Punkten als klare Favoriten aufs Feld geschickt. So gibt es für einen Sieg von San Francisco gerade mal Quoten im Schnitt von 1,21.

Für ein Weiterkommen der Gäste aus Green Bay klettern die Quoten dagegen auf einen Schnitt von 4,49.

49ers vs Packers Prognose: Die Qualität von San Francisco auf beiden Seiten ist der Trumpf

In drei der letzten vier Spielzeiten standen die 49ers im NFC Championship Game. Nur einmal erreichte man dabei die Super Bowl. 2019 setzte es als No-1-Seed der NFC aber eine Niederlage gegen die Chiefs. Mit einer Bilanz von 12-5 in der Regular Season 2023 sicherte sich San Francisco in dieser Saison erneut ein Freilos in der ersten Playoff-Runde und den Heimvorteil für die komplette Postseason. Da dieses Ergebnis schon nach Woche 17 feststand, konnte man gegen die Rams zahlreiche Stammspieler schonen.

Nun möchte Kyle Shanahan seine Playoff-Bilanz von 7-3 weiter ausbauen. Der Head Coach von SF kann mit Brock Purdy auch laut Passer Rating auf den besten QB der Regular Season zurückgreifen (113,0). Der Spielmacher wird von starken Playmakern wie Christian McCaffrey, Brandon Aiyuk, Deebo Samuel und George Kittle unterstützt. Auf der anderen Seite des Balls haben die 49ers mit Nick Bosa, Javon Hargrave und Chase Young auch noch eine der besten Defenses der NFL.

Die Green Bay Packers gingen am vergangenen Wochenende als klarer Außenseiter in ihr Playoff-Spiel in Dallas. Doch mit einem Jordan Love in Topform und zahlreichen Fehlern der Hausherren lagen die Gäste schon im zweiten Quarter mit 27:0 in Front. Am Ende stand ein 48:32-Sieg für Green Bay auf dem Board. Dabei feierte der Packers-QB sein Playoff-Debüt. Doch der Spielmacher ließ sich seine Unerfahrenheit nicht anmerken und warf für 272 Yards sowie drei Touchdowns.

Vor allem die Pässe von Love waren extrem präzise (+19 CPOE). Zudem spielte er extrem effizient (1,22 EPA/Play). Schaut man nur auf die Daten seit Week 10, steht der Packers-Quarterback beim QBR auf Platz 2. Unterstützt wurde er von Aaron Jones, der am Boden für drei Scores sorgte. So hat sich Green Bay im letzten Drittel der Saison zu einer Top-5-Offense gemausert. Seit Einführung einer dritten Wild Card pro Conference zur Saison 2020 sind die Packers der erste No.7-Seed, der ein Wild Card Game gewonnen hat.

49ers - Packers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 49ers: 20:21 Rams (H), 27:10 Commanders (A), 19:33 Ravens (H), 45:29 Cardinals (A), 28:16 Seahawks (H)

Letzte 5 Spiele Packers: 48:32 Cowboys (A), 17:9 Bears (H), 33:10 Vikings (A), 33:30 Panthers (A), 20:34 Buccaneers (H)

Letzte 5 Spiele 49ers vs Packers: 13:10 (A), 28:30 (H), 17:34 (H), 37:20 (H), 37:8 (H)

Die Packers führen den direkten Vergleich gegen die 49ers mit 38-33-1 an. Zu Gast in San Francisco haben aber die Hausherren mit einer Bilanz mit 20-14-1 die Nase vorne. Das letzte Duell war auch ein Divisional Playoff-Game.

Im Januar 2022 gewannen die 49ers mit 13:10 im Lambeau Field. Davor hatte aber Green Bay zweimal in der Regular Season im Levi‘s Stadium gewinnen können. Schaut man nur auf die Postseason-Vergleiche liegt SF mit 5-4 vorne.

Schaut man vor diesem Duell auf die Spieler, liegt der Running Back der Hausherren bei den Quoten ganz vorne. Erzielt Christian McCaffrey den ersten Touchdown der Partie, gibt es dafür bei Bet-at-home eine Quote von 3,60.

Unser 49ers - Packers Tipp: Sieg 49ers mit HC -8,5

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen für die Hausherren. Zudem gehen die Gastgeber ohne große Verletzungssorgen ins Duell gegen Green Bay. Sicher war Packers-QB Love gegen die Cowboys gut in Form, doch nun trifft er auf die drittbeste Defense nach Punkten. Auf der Gegenseite hatte kein Team in der Regular Season mehr Running-Plays von zehn Yards oder mehr als San Francisco (74). Die Gäste liegen aber bei den Rushing Yards nach dem First Contact nur auf Rang 29 und bei den zugelassenen Rush Yards auf Platz 28.