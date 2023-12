49ers - Ravens Tipp, Prognose & Quoten | 26.12.2023

Unser San Francisco 49ers - Baltimore Ravens Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 26.12.2023 lautet: Das Spiel des Jahres? Das Top-Team der AFC (Ravens) ist zu Gast beim Top-Team der NFC (49ers). Unseren Wett Tipp heute bauen wir auf den Verteidigungen auf.

Zwei Schwergewichte der NFL treffen an den Weihnachts-Feiertagen aufeinander. Die Ravens (11-3) fordern die 49ers (11-3) mit der besten Scoring-Defensive der Liga heraus (16,1 erlaubte Punkte pro Spiel). San Francisco beeindruckt in dieser Spielzeit nicht nur offensiv (30,4 Punkte pro Spiel), sondern hat die zweitbeste Scoring-Defensive (16,7).

Dieses Spitzenspiel bietet viele spannende Matchups. Vor allem der Vergleich zwischen der Ravens-Defense und der 49ers-Offense steht im Mittelpunkt. Baltimore hat nach EPA/Play die zweitbeste Verteidigung der NFL (-0,128). Unser Wett Tipp heute lautet: „Unter 47,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,80 bei Bwin .

Darum tippen wir bei San Francisco 49ers vs Baltimore Ravens auf „Unter 47,5 Punkte“:

San Francisco 49ers vs Baltimore Ravens Quoten Analyse:

Kyle Shanahan steht dieses Jahr womöglich das beste Team der gesamten NFL zur Verfügung. Quarterback Brock Purdy warf in dieser Spielzeit die meisten Touchdown-Pässe (29) und legte 9,9 Yards pro Passversuch (1.) auf. Doch Baltimore ist ein starkes Team, sodass wir von den Siegquoten bis 1,45 für einen Heimsieg abraten würden.

Lamar Jackson und die Ravens reisen mit derselben Bilanz (11-3) wie die 49ers nach San Francisco. Trotzdem ist Baltimore in der Ferne mit Wettquoten zwischen 2,77 und 3,00 als klarer Außenseiter gekennzeichnet. Wollt ihr auf die Ravens setzen, empfehlen wir einen Wettgutschein .

San Francisco 49ers vs Baltimore Ravens Prognose: Ein Vorgeschmack auf den Super Bowl?

San Francisco 49ers - Baltimore Ravens Statistik & Bilanz:

Auf der anderen Seite müssen die Ravens einen herben Verlust in der Offensive verkraften. Nachdem bereits Star-Tight-End Mark Andrews durch eine Verletzung nicht mehr zur Verfügung steht, wird Runningback Keaton Mitchell infolge seiner Knieverletzung ebenfalls nicht mehr spielen können. Das schwächt die beste Rushing-Offense der NFL (163,8 Yards pro Spiel) sehr, sodass wir erst sehen wollen, wie Baltimore diese Ausfälle verkraftet. Immherin ließ San Francisco die drittwenigsten Yards pro Spiel über den Boden zu (89,4).

Beide Mannschaften produzierten bislang über drei Sacks pro Spieltag (Ravens: 3,4; 49ers: 3,1) und werden der gegenüberstehenden Offensive jeweils schwierige Aufgaben stellen. Denkt ihr, dass Baltimore nach dem Ausfall von Keaton Mitchell noch Zeit für neue Lösungen benötigt, könnte euch eine Wette auf „Ravens Unter 20,5 Punkte“ bei Bwin interessieren. Der Buchmacher bietet zur Quote von 1,85 auch eine Bwin Freebet an.

Unser San Francisco 49ers - Baltimore Ravens Tipp: Unter 47,5 Punkte

Wir erwarten eine extrem attraktive Partie, in der wir mit großer Freude auf die defensiven Kniffe beider Teams schauen. Baltimore erzielte in zwei der letzten vier Partien Unter 20,5 Punkte und wird auf ein herausragendes Spiel ihrer Verteidigung hoffen, um den 49ers den Sieg streitig zu machen. Wir halten das in diesem Matchup für denkbar.