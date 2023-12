76ers - Bulls Tipp, Prognose & Quoten | 19.12.2023

Unser 76ers - Bulls Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 19.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute spielt das momentan stärkste Team der Liga gegen enttäuschende Bulls aus Chicago. Die 76ers um den brandheißen Joel Embiid sollten im kommenden Heimspiel keine großen Probleme haben, auch das siebte Spiel in Folge zu gewinnen.

Was für eine Saison der Philadelphia 76ers! Nach dem Trade von James Harden zu den Clippers läuft es erstaunlich gut in der Stadt der brüderlichen Liebe. Die Offensive läuft wie eine gut geölte Maschine, die Defensive ist sehr stabil. Davon können die Fans der Bulls momentan nur träumen. Das Team aus Illinois ist im besten Fall Mittelmaß, so gilt Chicago nicht umsonst als einer der Top-Kandidaten für einen größeren Trade in dieser Saison.

Wir sehen das Heimteam in jedem Fall klar im Vorteil und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Sieg 76ers mit HC -10,5″ mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei 76ers vs Bulls auf “Sieg 76ers mit HC -10,5″:

Die 76ers gewannen die letzten 5 Partien mit jeweils mindestens 11 Punkten Vorsprung.



Die 76ers gewannen 8 der letzten 10 Spiele gegen die Bulls.



Embiid erzielte in den letzten 11 Partien mindestens 30 Punkte.



76ers vs Bulls Quoten Analyse:

Die Gastgeber aus Philly werden im Duell mit den Bulls natürlich auch von den besten deutschen Buchmachern als Favorit gesehen und bekommen auf dem Zwei-Weg-Markt eine Siegquote von gerade einmal 1,17 zugewiesen. Ein Auswärtssieg der Bulls wäre mit einer Quote von 4,90 schon eine große Überraschung.

Die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten liegt bei 228,5 und einer Quote von jeweils 1,90. Die 76ers erzielen in dieser Saison im Schnitt 122,9 Punkte pro Spiel, die Bulls immerhin 113,4, so könnte eine “Über Punkte”-Wette durchaus sinnvoll bei diesem Spiel sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

76ers vs Bulls Prognose: Überrollt Embiid auch die Bulls?

Der amtierende MVP Joel Embiid spielt eine absolute Monster-Saison, schon wieder! 34 Punkte, zwölf Rebounds und sechs Assists im Schnitt pro Partie bei einem True Shooting Wert von fast 65 Prozent sind richtig gut. Im Verbund mit der starken Defensiv-Leistung des Kameruners kann man momentan wenig bis keine Gründe finden, um dem Center einen erneuten Gewinn des MVP-Awards abzusprechen.

Die 76ers stellen nicht zuletzt dank ihres Franchise-Players die beste Offensive und die fünftbeste Defensive der gesamten Liga. Mit einem Net-Rating von +11,9 stehen die Männer von Nick Nurse auf Rang 1 der NBA, mit einer Bilanz von 18-7 jedoch nur auf Rang 3 im Osten. Die letzten sechs Spiele in Folge konnten jedoch gewonnen werden.

Dass gegen die Bulls ein weiterer Sieg hinzukommen wird, sehen wir als recht sicher an. Zu zweifelhaft zeigt sich die Defense von Chicago in dieser Saison, vor allem ohne den momentan verletzt fehlenden Alex Caruso. Auch die Offensive ist mit Rang 19 in dieser Spielzeit unterdurchschnittlich. Das Plus/Minus von der designierten Starting Five der Bulls ist deutlich negativ. Mit drei Spielern, die zusammen beinahe hundert Millionen Dollar verdienen, sind dies keine rosigen Aussichten für die Fans aus Illinois.

Die besten Punktesammler in dieser Saison sind bei den Bulls wenig überraschend DeMar DeRozan und Zach Lavine mit 22,5 und 21,5 Punkten pro Spiel im Schnitt bei durchschnittlichen Effizienzwerten. Als einziger Lichtblick in dieser Saison könnte bei Chicago die Leistung von Coby White angesehen werden, der gerade in Abwesenheit von Lavine aufzublühen scheint. Der junge Guard sammelte in den letzten zehn Spielen starke 25 Punkte, sechs Assists und sechs Rebounds im Schnitt und war mit ein Grund dafür, dass die Bulls immerhin fünf der letzten acht Spiele gewinnen konnten.

76ers - Bulls Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 76ers: 125:114 Hawks (H), 125:82 Hornets (A), 124:92 Pistons (H), 129:111 Pistons (A), 146:101 Wizards (H).



Letzte 5 Spiele Bulls: 116:118 Heat (A), 124:116 Heat (A), 106:114 Nuggets (H), 129:133 Bucks (A), 121:112 Spurs (A).



Letzte 5 Spiele 76ers vs. Bulls: 116:91 (A), 105:109 (H), 112:126 (H), 114:109 (A), 121:106 (H).



Die 76ers können nicht gerade als ein Lieblingsgegner der Bulls angesehen werden. Nur vier der letzten 20 Duelle gegen Philly konnte Chicago für sich entscheiden. Die 76ers erzielten dabei 114,5 Punkte, die Bulls nur 105,5 im Schnitt pro Partie.

Es spricht einiges dafür, dass im kommenden Spiel einige Punkte fallen sollten. Die 76ers erzielten in den letzten zehn Heimspielen im Schnitt 128 Punkte pro Spiel und Chicago verfügt kaum über die Mittel in der Verteidigung, um die offensive Produktion von Philly effizient eindämmen zu können. So sehen wir die Over-/Under-Line von Philly mit 119,5 Punkten pro Spiel und einer Quote von jeweils 1,85 als sehr verlockend für eine “Über Punkte”-Wette an. Vor allem, wenn ihr euren Tipp mit einem der tollen Angebote im Bereich der Freiwetten verbindet.

Unser 76ers - Bulls Tipp: Sieg 76ers mit HC -10,5

Philly ist momentan kaum zu schlagen und marschiert in den letzten zehn Partien mit einem Punkteschnitt von 129 Punkten über die Gegner hinweg. Die letzten sechs Spiele wurden allesamt gewonnen, fünf davon mit einem Abstand von mindestens elf Punkten. Wir erwarten gegen die schwache Defensive der Bulls ein ähnlich deutliches Ergebnis.