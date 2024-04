76ers - Heat Tipp, Prognose & Quoten | 18.04.2024

Unser 76ers - Heat Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 18.04.2024 lautet: Die 76ers konnten trotz der Rückkehr von Joel Embiid die direkte Teilnahme an den Playoffs nicht erreichen und empfangen daher die Miami Heat zum Play-In-Spiel um den 7-Seed im Osten. Wir erwarten im Wett Tipp heute zwar keinen wilden Shootout, jedoch offensive Effizienz.

Eine goldene Regel der NBA des vergangenen Jahrzehnts lautet: Wette niemals gegen die Heat! Erst im vergangenen Jahr konnte das Team aus Florida eindrucksvoll beweisen, dass diese Weisheit nachvollziehbar ist, da es vom siebten Platz bis in die Finals stürmte.

Wir nehmen uns das zu Herzen und entscheiden uns, obwohl wir die Gastgeber etwas im Vorteil sehen, für den Wett Tipp heute “Über 207,5 Punkte” mit einer Quote von 1,91 bei Bwin.

Darum tippen wir bei 76ers vs Heat auf “Über 207,5 Punkte”:

In 9 der letzten 10 Partien der 76ers wurden mehr als 207,5 Punkte erzielt.



In 5 der letzten 6 Duelle zwischen Philadelphia und Miami fielen über 207,5 Punkte.



Die Heat konnten ihre Gegner in den letzten 7 Spielen in Folge nicht unter 100 Punkten halten.



76ers vs Heat Quoten Analyse:

Die Bookies sehen im kommenden Duell das Heimteam aus der Stadt der brüderlichen Liebe im Vorteil und beziffern einen Sieg der 76ers mit einer Quote von 1,50. Bei einer Wette auf einen Auswärtssieg der Heat winkt eine Gewinnquote von 2,65.

Wenig überraschend werden Joel Embiid die meisten Punkte im Spiel zugetraut. Die Over/-Under-Line für den kamerunischen Center liegt bei 30,5 Punkten und Quoten von jeweils 1,91. Diese Marke konnte der amtierende MVP in nur einem der letzten zehn Spiele gegen die Heat knacken, sodass eine Wette dagegen in Verbindung mit dem Bwin Bonus durchaus verlockend erscheint.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

76ers vs Heat Prognose: Kann Jimmy Buckets die Heat wieder in die Playoffs führen?

Die 76ers wären ohne die lange Verletzung von Joel Embiid sicherlich deutlich höher in der Tabelle der Eastern Conference gelandet. Das verdeutlicht die Abhängigkeit Phillys von ihrem Superstar, trotz der durchaus ansprechenden Leistung von Tyrese Maxey in der abgeschlossenen Regular Season. Der Guard konnte eindrucksvoll aus dem Schatten des abgewanderten James Harden treten und kam in 70 Spielen auf durchschnittlich 26 Punkte, sechs Assists und vier Rebounds.

Dass dies gegen die beinahe absurden Zahlen von Joel Embiid in dieser Saison mit 35 Punkten, elf Rebounds und knapp sechs Assists nicht ankommen kann, spricht nur für die starke Leistung des amtierenden MVPs. Dieser konnte jedoch nur in 39 der 82 Saisonspiele mitwirken und fiel somit für sämtliche Regular-Season-Awards aus der Wertung. Wichtiger für ihn und sein Team sollte jedoch sein, dass Embiid seine starken Leistungen auch in die Postseason transferieren kann, was in der Vergangenheit viel zu häufig nicht gelang.

Die Heat fuhren ihre Saison in gewohnten Schlangenlinien. Starke Stretches wechselten sich dabei regelmäßig mit Niederlagen-Serien ab, sodass am Ende mit einer Bilanz von 46-36 der achte Platz im Osten erreicht wurde. Mit einem Rating von 112,2 stellten die Heat dabei die fünftbeste Defensive der Liga, hatten jedoch im Angriff einige Probleme und kamen daher nur auf einen unterdurchschnittlichen Wert von 114,0 (Platz 21).

Jimmy Butler lieferte dabei von allem etwas und kam im Schnitt auf 21 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists. Der in der vergangenen Saison Langzeit-Verletzte Tyler Herro, kam in dieser Spielzeit auf ziemlich genau die gleichen Zahlen wie Jimmy Buckets im Boxscore, trat dabei jedoch mit einem True Shooting Wert von 55 Prozent gewohnt ineffizient auf und dürfte in den Playoffs, sollten diese erreicht werden, vor allem in der Defensive ein dickes Minus sein.

76ers - Heat Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 76ers: 107:86 Nets (H), 125:113 Magic (H), 120:102 Pistons (H), 133:126 Spurs (A), 116:96 Grizzlies (A).



Letzte 5 Spiele Heat: 118:103 Raptors (H), 125:103 Raptors (H), 92:111 Mavericks (H), 117:111 Hawks (A), 115:117 Pacers (A).



Letzte 5 Spiele 76ers vs. Heat: 109:105 (A), 98:91 (H), 104:109 (H), 113:119 (A), 101:129 (H).



Im Spiel des Siebten gegen den Achten im Play-In-Format zieht der Gewinner als 7-Seed in die Playoffs ein. Der Verlierer der Partie hat im Anschluss noch die Chance, mit einem Sieg gegen den Gewinner des anderen Play-In-Matchups um den achten und letzten Platz der Postseason zu kämpfen. Diesen Weg gingen die Heat auch im vergangenen Jahr, als das erste Spiel gegen Atlanta noch deutlich verloren, im zweiten Match dann die Bulls jedoch geschlagen wurden. Es folgte wohl einer der größten Playoff-Upsets der Geschichte der NBA mit dem Einzug in die Finals gegen Denver, in denen Miami dann jedoch beinahe chancenlos war. Ob ein solcher Run auch in diesem Jahr möglich ist, hängt entscheidend von der Leistung von Jimmy Butler ab, und ob dieser wie in den vergangenen Jahren in der Postseason noch zwei Gänge höher schalten kann.

Die letzten beiden Duelle zwischen den Heat und 76ers konnte das Team von Trainerfuchs Erik Spoelstra gewinnen und wird daher mit breiter Brust ins Match gegen den amtierenden MVP und Meistercoach Nick Nurse gehen. Solltet ihr an den dritten Sieg in Folge für Miami gegen Philly glauben, könntet ihr eine Wette darauf auch ganz entspannt auf mobilem Wege zum Beispiel über die Betway App abfeuern.

Unser 76ers - Heat Tipp: Über 207,5 Punkte

In den letzten beiden Jahren wurden in jeweils fünf der sechs Play-In Matches mindestens 207,5 Punkte erzielt. Zudem kommt die Tatsache, dass die Heat in den letzten zehn Partien ihren Saison-Schnitt von 110,1 erzielten Punkten um sechs Zähler steigern konnten. Wir erwarten einen ähnlichen Output auch gegen die 76ers, die ihrerseits immer für eine Punkte-Explosion gut sind, vor allem wenn Embiid und Maxey einen guten Abend erwischen.