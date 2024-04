76ers - Magic Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser 76ers - Magic Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 13.04.2024 lautet: Die Philadelphia 76ers empfangen im Wett Tipp heute Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern. Wir erwarten ein offensiv starkes Heimteam um den frisch genesenen Joel Embiid.

Die Rückkehr des amtierenden MVP Joel Embiid könnte gerade noch rechtzeitig für die 76ers erfolgt sein. Der Rückstand auf Platz 6 beträgt nur ein Spiel und so könnte die direkte Teilnahme an den Playoffs doch noch erreicht werden. Dafür muss jedoch ein Sieg gegen die Orlando Magic her, die ihrerseits noch um den Heimvorteil in der Postseason kämpfen. Die starke Defense wird Joel Embiid nicht stoppen können, sodass die Gäste ebenfalls auf einen guten Abend in der Offensive angewiesen sind, um den Sieg in Philly zu stehlen.

Das bringt uns zu unserem Wett Tipp heute „Über 211,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,88 bei Betano.

Darum tippen wir bei 76ers vs Magic auf „Über 211,5 Punkte“:

Die 76ers erzielten in den letzten 10 Partien im Schnitt 116 Punkte.

In 6 der letzten 10 Duelle der 76ers mit den Magic wurden über 220 Punkte erzielt.

Die Magic erzielten in den letzten 7 Spielen im Schnitt 110,2 Punkte.

76ers vs Magic Quoten Analyse:

Die 76ers gehen als Favorit in die kommende Partie, was größtenteils an der Rückkehr von Superstar Embiid liegen dürfte. So liegt die Quote für den siebten Sieg in Folge bei recht niedrigen 1,38, dafür fällt die Quote für einen Auswärtssieg der Magic mit 3,15 hoch aus.

Die beiden bisherigen direkten Duelle zwischen den beiden Teams konnten die 76ers jeweils deutlich gewinnen und erarbeiteten sich jeweils einen Vorsprung von mindestens 15 Punkten. So könnte auch eine „Sieg 76ers mit HC -7,5″-Wette mit einer Quote in Höhe von 1,90 eine gute Alternative darstellen. Sollte ein solcher Tipp für euch in Frage kommen, könnt ihr euch hier ganz einfach bei Betano anmelden und loslegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

76ers vs Magic Prognose: Joel Embiid spielt auf einem anderen Level!

Der kamerunische Superstar der 76ers spielte vor seiner Verletzung in dieser Saison auf einem absurd hohen Niveau und konnte seine Statistiken im Vergleich zu seiner MVP-Saison in vielen Teilen sogar noch verbessern. Da der Center nur knapp die Hälfte der Spiele absolvieren konnte, kommt er trotz eines Schnitts von 35 Punkten, elf Rebounds und sechs Assists für die Auszeichnungen in dieser Saison nicht in Frage.

Philadelphia zeigte sich im Endspurt der Saison gut in Form und konnte die letzten sechs Spiele gewinnen. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass Philly in diesem Stretch einen der leichtesten Spielpläne der Liga hatte. Orlando Magic ist jedoch in dieser Saison sicherlich keine Laufkundschaft, die soeben im Vorbeigehen erledigt werden kann.



Das liegt vor allem an der starken Team-Defense des Teams aus Florida, die über einige starke individuelle Verteidiger verfügt, jedoch größtenteils durch das starke Spielverständnis und Zusammenspiel aller Mannschaftsteile zustande kommt. Die Magic erlauben ihren Gegnern in dieser Saison im Schnitt 108,5 Punkte, nur zwei Teams der gesamten Liga sind in dieser Hinsicht besser unterwegs.

Die überragende Verteidigung konnte in der laufenden Spielzeit die großen offensiven Probleme der Mannschaft von Jamal Mosley zumeist überdecken, daher stehen die Magic mit einer Bilanz von 46-34 auf dem fünften Platz der Tabelle. Trotzdem wird das fehlende Shooting der Magic spätestens in den Playoffs zum Problem werden, sodass wir nicht wirklich mit einem tiefen Playoff-Run des Teams von Franz und Moritz Wagner rechnen.

76ers - Magic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 76ers: 120:102 Pistons (H), 133:126 Spurs (A), 116:96 Grizzlies (A), 109:105 Heat (A), 109:105 Thunder (H).

Letzte 5 Spiele Magic: 99:117 Bucks (A), 106:118 Rockets (A), 113:98 Bulls (H), 115:124 Hornets (A), 117:108 Pelicans (A).

Letzte 5 Spiele 76ers vs. Magic: 124:109 (A), 112:92 (A), 105:94 (H), 109:119 (H), 133:103 (A).



Die 76ers sind so etwas wie der Angstgegner von Orlando. Von den letzten 14 Duellen zwischen den beiden Rivalen konnten die Magic nur ein Spiel gewinnen und mussten sich zumeist deutlich geschlagen geben.

Auch Joel Embiid dürfte sich auf das kommende Match gegen das Team aus Florida freuen. Der Star-Center legte in den letzten fünf Spielen gegen die Magic im Schnitt 35,8 Punkte auf. So könnte sich eine Wette auf „Embiid Über 29,5 Punkte“ als sehr lohnend herausstellen, vor allem wenn man diese als Freiwette ohne Einzahlung abgibt.

Unser 76ers - Magic Tipp: Über 211,5 Punkte

In den letzten fünf Duellen zwischen Philadelphia und den Orlando Magic fielen im Schnitt 220 Punkte. Wir sehen im kommenden Duell die Hausherren im Vorteil und sehen vor allem Joel Embiid die starke Offensive der 76ers anführen. Die Magic erzielten in den letzten fünf Partien ihrerseits im Schnitt immerhin 110 Punkte. Diesen Output wird es auch gegen die 76ers mindestens benötigen, um eine Chance auf den Sieg zu haben.