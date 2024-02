76ers - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 06.02.2024

Unser 76ers - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 06.02.2024 lautet: Die Philadelphia 76ers empfangen die Dallas Mavericks zum ersten Spiel der anstehenden Trade-Deadline-Woche. Im Wett Tipp heute sehen wir die Mavs um Luka Doncic aufgrund des Ausfalls von Joel Embiid leicht im Vorteil und erwarten eine offensiv geprägte Partie.

Leider kommt es in der kommenden Nacht im Duell zwischen den Philadelphia 76ers und den Dallas Mavericks nicht zum Aufeinandertreffen der beiden Topscorer dieser Saison, da der amtierende MVP Joel Embiid weiterhin mit Knieproblemen pausieren muss. Auf der Gegenseite fehlt zwar voraussichtlich mit Kyrie Irving ebenfalls ein Allstar, jedoch sollte Superstar Luka Doncic seinen Farben einen Vorteil verschaffen können.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Mavericks“ mit einer Quote von 1,85 bei Happybet.

Darum tippen wir bei 76ers vs Mavericks auf „Sieg Mavericks“:

Bei den 76ers fallen 4 wichtige Rotationsspieler verletzungsbedingt aus.

Luka Doncic erzielte in den letzten 5 Spielen im Schnitt 39,5 Punkte.

Die 76ers verloren 5 der letzten 6 Spiele.

76ers vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen im kommenden Duell in der Stadt der brüderlichen Liebe die beiden Teams weitestgehend auf Augenhöhe. So liegen die Mavericks auf dem Zwei-Weg-Markt mit einer Siegquote von 1,85 nur minimal vor den 76ers mit einer Siegquote von 1,95, was beinahe ausschließlich auf das Fehlen von Embiid zurückzuführen sein sollte.

Dass beide Teams für offensiv ausgerichteten Basketball stehen, zeigt ein Blick auf die Wetten auf die Gesamtpunkte im kommenden Spiel. Die Over-/Under-Line liegt bei knackigen 242,5 Punkten und einer Quote von jeweils etwa 1,90. Solltet ihr noch keine Erfahrungen mit dem von uns für das anstehende Match favorisierten Wettanbieter gesammelt haben, könnt ihr euch in unserem Happybet Test einen Überblick verschaffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

76ers vs Mavericks Prognose: Luka Doncic ist einfach zu gut!

Es ist wirklich schade, dass es in der ersten Partie zwischen den 76ers und den Mavericks in dieser Saison nicht zum Duell zwischen den beiden besten Scorern der laufenden NBA-Saison kommt. Joel Embiid war vor seiner Verletzung mit 35,3 Punkten pro Spiel im Schnitt auf dem besten Wege, die MVP-Trophäe zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Der slowenische Superstar auf der Gegenseite legt im Schnitt 34,8 Punkte auf, hat jedoch aufgrund des fehlenden Teamerfolgs nur Außenseiterchancen auf den ersten MVP-Award.

Die 76ers verloren ohne Embiid fünf der letzten sechs Spiele gegen größtenteils schwächere Teams und stehen nun mit einer Bilanz von 30-18 nur noch auf dem fünften Platz im Osten. Doch auch die Mavericks zeigten sich zuletzt in keiner guten Form und verloren sechs der letzten acht Spiele, hatten jedoch auch kein leichtes Programm. Mit einer Gesamtbilanz von 26-23 liegen die Texaner jedoch nur noch auf dem achten Platz im umkämpften Westen und haben nur noch drei Siege Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz.

An der Leistung von Luka Doncic ist dies freilich nicht festzumachen. Der Slowene legt in dieser Saison unfassbar gute Zahlen auf und kommt im Schnitt auf 34,8 Punkte, 9,6 Assists und 8,6 Rebounds pro Partie. Mit einem True-Shooting-Wert von 62 Prozent agiert „Luka Magic“ dabei enorm effizient, was auch an einem Karriere-Höchstwert von Downtown mit 37,4 Prozent Wurfquote liegt. Dass trotz des enormen Outputs von Doncic so viele Spiele abgegeben werden, liegt vorrangig an der schwachen Defensive der Mavericks, die ihren Gegnern im Schnitt 118,8 Punkte (Platz 21) pro Partie erlauben.

Die 76ers stellen in dieser Saison die sechstbeste Offensive aller Teams und liegen mit einem Defensive Rating von 114,2 immerhin auf Platz 10. Ohne Embiid brechen jedoch beide Werte spürbar ein, zumal gerade auch noch weitere wichtige Spieler aus der Rotation von Philly fallen. Tyrese Maxey kann dies trotz starker Saison mit im Schnitt 26,2 Punkten pro Spiel nicht alleine auffangen, zumal der Guard vor allem in der Defensive limitiert ist. In dieser Saison fallen in den Spielen der 76ers im Schnitt 232 Punkte und in jenen der Mavs sogar 237 Punkte.

76ers - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 76ers: 121:136 Nets (H), 127:124 Jazz (A), 107:119 Warriors (A), 104:130 Trail Blazers (A), 105:111 Nuggets (A).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 117:129 Bucks (H), 87:121 Timberwolves (A), 131:129 Magic (H), 115:120 Kings (H), 148:143 Hawks (A).

Letzte 5 Spiele 76ers vs. Mavericks: 116:108 (H), 126:133 (A), 111:101 (H), 98:107 (A), 113:95 (A).

Blicken wir noch genauer auf die jeweiligen Team-Statistiken, sehen wir, dass die Offensive der 76ers enorm abhängig von der Leistung von Joel Embiid ist. Philadelphia nimmt enorm wenige Distanzwürfe und trifft diese auch nur mittelmäßig gut mit 36,6 Prozent im Schnitt. Dafür nimmt nur ein Team in der Liga mehr Versuche aus dem Zwei-Punkte-Land als die 76ers. Dass diese jedoch mit im Schnitt 53,7 Prozent (Platz 21) ebenfalls nur unterdurchschnittlich gut fallen, spricht eigentlich nicht für einen effizienten Angriff.

Dass Philadelphia trotzdem eine gute Offensive stellt, liegt vornehmlich an den generierten Freiwürfen und dem Possession-Game. Mit im Schnitt 27,3 Versuchen von der Freiwurflinie pro Partie wird die Liga angeführt. Zudem liegt man auch bei der Trefferquote von der Linie mit im Schnitt 83,4 Prozent auf dem ersten Platz der NBA. Zudem sammeln die 76ers die meisten Steals und die sechstmeisten Blocks der Liga und erlauben sich im Gegenzug die wenigsten Turnover. Das führt schlicht dazu, dass das Team von Coach Nick Nurse deutlich öfter auf den Korb pro Partie werfen kann als der jeweilige Gegner.

Die Mavericks hingegen sind enorm abhängig von zwei Faktoren in ihrer Offensive. Der eine hört auf den Namen Luka Doncic, der andere ist der Distanzwurf. Während der slowenische Superstar so gut wie immer abliefert, fällt der Distanzwurf bei den Rollenspielern nicht immer so gut, wie er fallen müsste. Die Mavs nehmen die zweitmeisten Dreier pro Partie im Ligavergleich, treffen diese mit im Schnitt 37,1 Prozent nur leicht überdurchschnittlich. Dass mit Kyrie Irving und Dante Exum momentan zwei der besten Schützen im Kader ausfallen, ist freilich nicht besonders hilfreich.

„Luka Magic“ konnte zuletzt übrigens mit 73 erzielten Punkten gegen die Hawks einen neuen Franchise-Rekord einstellen. In neun der letzten zehn Partien erzielte der Slowene mindestens 31 Zähler und dürfte sich auch gegen die ersatzgeschwächten 76ers zum Topscorer der Partie aufschwingen. So ist eine Wette auf viele Punkte von Doncic immer eine Überlegung wert, vor allem in Verbindung mit einem attraktiven Sportwetten Bonus.

Unser 76ers - Mavericks Tipp: Sieg Mavericks

Die 76ers können den Ausfall von Embiid offensiv nicht auffangen und erzielen im Schnitt zwölf Punkte weniger ohne ihren Superstar auf dem Feld. Gegen die Mavs mit einem brandheißen Doncic in den Reihen, wird der Center aus Kamerun jedoch auch enorm in der Defensive fehlen. Wir sehen die Mavericks leicht im Vorteil, rechnen jedoch auch nicht unbedingt mit einem Kantersieg.