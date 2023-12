Aberdeen - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2023

Unser Aberdeen - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.12.2023 lautet: Da Frankfurt bereits als Gruppenzweiter feststeht, rechnen wir in unserem Wett Tipp heute mit einem engen Spiel, das Tore mit sich bringt.

Mit gerade einmal drei erbeuteten Punkten haben die Schotten keine Chance mehr, die K.o.-Runde zu erreichen. Somit geht es am letzten Spieltag lediglich um die Ehre.

Die Eintracht aus Frankfurt sammelte derweil beim 5:1 gegen die Bayern gehörig Selbstvertrauen, steht aber bereits als Gruppenzweiter fest.

Da beide Konkurrenten befreit aufspielen können, tendieren wir in unserem Wett Tipp heute zu der Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,64 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Aberdeen vs Frankfurt auf „Beide Teams treffen“:

Der FC Aberdeen traf bisweilen in jedem Conference League-Gruppenspiel und zeigt zudem kein „Clean Sheet“ im Wettbewerb auf.

Frankfurt erzielte im Schnitt 2,2 Tore pro Conference League-Spiel.

Bereits im Hinspiel fielen Tore auf beiden Seiten und zudem gab es mehr als 2,5 Treffer.



Aberdeen vs Frankfurt Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt zeichnet sich ein deutliches Bild in Richtung Auswärtssieg ab. Ein Triumph der Hessen wird mit einer Quote von durchschnittlich 1,66 bewertet. Wer hingegen die Schotten favorisiert, darf sich im Erfolgsfall über mehr als den 4,75-fachen Wetteinsatz freuen.

Ähnlich wie im Hinspiel gehen die Sportwetten Anbieter von drei oder mehr Toren aus und preisen den Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ entsprechend an. Für einen Tipp auf das „Over 2,5″ gibt es Quoten von höchstens 1,65. Die Gegenwette wirft Quoten bis 2,25 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aberdeen vs. Frankfurt Prognose: Welcher der beiden Konkurrenten beendet die Gruppenphase siegreich?

Die Schotten qualifizierten sich erstmals für die Conference League und konnten in der Vorrunde nicht überzeugen. Nach fünf Gruppenspielen warten die Mannen aus dem Nordosten Schottlands weiterhin auf den ersten Triumph (3U, 2N).

Da der Rückstand zum Tabellenzweiten aus Frankfurt auf sechs Punkte angewachsen ist, kann bei nur noch einem ausstehenden Kräftemessen der Einzug in die K.o.-Runde nicht mehr bewerkstelligt werden.

Auf heimischem Boden gab es in den beiden bisherigen Partien nur einen Punkt. Dieser kam nach einem 1:1 gegen Helsinki zustande. In den beiden Heimspielen stand zumindest jeweils ein eigener Treffer zu Buche. Defensiv standen „The Dons“ zu Hause nicht sicher und müssen sich vier Gegentore ankreiden lassen.

Nach vier sieglosen Begegnungen in der schottischen Premiership gab es zuletzt einen knappen 2:1-Triumph gegen Heart of Midlothian. In der Liga-Tabelle verbesserte sich die Auswahl von Trainer Barry Robson auf Platz neun.

Aberdeen - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aberdeen: 2:1 Heart of Midlothian (H), 0:1 Kilmarnock (H), 0:2 Hibernian (A), 2:2 HJK Helsinki (A), 1:1 Rangers (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 5:1 Bayern (H), 0:2 Saarbrücken (A), 1:2 Augsburg (A), 1:2 PAOK Saloniki (H), 1:2 VfB Stuttgart (H)

Letzte Spiele Aberdeen vs. Frankfurt: 1:2 (A), 0:1 (A), 1:1 (H)



Mit sonderbar viel Ruhm haben sich die Adlerträger in der Conference League allerdings auch nicht bekleckert und behielten in nur drei der bisherigen fünf Gruppenspiele die Oberhand (2N).

Neun erbeutete Punkte reichen aber, um sich in der Gruppe G hinter dem griechischen Vertreter PAOK Saloniki den zweiten Platz zu sichern. In der Fremde steht ein Sieg zu Buche. Neben dem wenig glanzvollen 1:0 bei HJK Helsinki musste beim Spitzenreiter in Griechenland eine knappe 1:2-Niederlage akzeptiert werden. Immerhin konnte in jedem Auswärtsspiel zumindest ein Tor erzielt werden.

Über den gesamten Wettbewerb hinweg blicken die Recken von Trainer Dino Toppmöller auf durchschnittlich 2,2 Tore pro Ansetzung.

Mit einem 5:1-Kantersieg gegen den deutschen Rekordmeister versetzen die Hessen am vergangenen Spieltag die komplette Bundesliga in Erstaunen. Nur in einem der insgesamt sieben BL-Auswärtsspiele wurde ein eigener Treffer verpasst.

Wer mit einer Registrierung bei Bet-at-home liebäugelt, sollte für seine Aberdeen Frankfurt Wetten den Bet-at-home Gutschein für Neukunden in Anspruch nehmen.

Unser Aberdeen - Frankfurt Tipp: „Beide Teams treffen“

Da es für beide Konkurrenten in diesem Duell sportlich um nichts mehr geht, sehen wir auch keinen klaren Favoriten. Sowohl die Schotten als auch die Deutschen könnten das eine oder andere Experiment vornehmen, um auch Kickern aus der zweiten Reihe etwas Spielzeit zu verschaffen.

Wir rechnen mit einem munteren Kick zwischen beiden Mannschaften. Dieser dürfte unweigerlich wie bereits im Hinspiel, das mit 2:1 an Frankfurt ging, zu Toren auf beiden Seiten führen.